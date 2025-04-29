Вице-президент США Джей Ди Вэнс: затяжная война в Украине может привести к ядерной катастрофе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что продолжение военного конфликта между Россией и Украиной на протяжении нескольких лет может привести к катастрофическим последствиям, включая ядерную эскалацию. В интервью консервативному подкастеру Чарли Керку он подчеркнул, что широко распространённая в западных СМИ идея о том, что Россия проиграет, а Украина вернёт все утраченные территории, не соответствует реальности.

«Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну», — отметил Вэнс. По его словам, обе стороны столкнутся с демографическими и социальными кризисами, а затяжной конфликт может стоить жизни миллионам людей. Он предупредил, что если война затянется, это может подорвать стабильность не только в регионе, но и во всём мире.

Вэнс также подчеркнул, что администрация Дональда Трампа сосредоточена на дипломатическом урегулировании конфликта. Он заявил, что за первые 100 дней президентства Трампа удалось добиться большего прогресса в продвижении мирных инициатив, чем за предыдущие три года. «Да, боевые действия продолжаются, но и в Украине, и в России, и в Европе признают — иногда с недовольством — что дипломатия Трампа продвинулась дальше, чем когда-либо ранее», — отметил он.

Политик добавил, что в последние недели он стал настроен более оптимистично в отношении перспектив переговоров, чем был два месяца назад. Он выразил уверенность, что Белый дом прилагает максимум усилий для прекращения конфликта и предотвращения дальнейшей эскалации.