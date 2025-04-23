9 апреля на заседании Подкомитета по преступности и борьбе с терроризмом Комитета США по правосудию бывшая директор по глобальной общественной политике Facebook Сара Уинн-Уильямс рассказала сенаторам, что “руководители Meta неоднократно подрывали национальную безопасность США и предали американские ценности. Они делали это тайно, чтобы завоевать расположение Пекина и построить бизнес стоимостью 18 миллиардов долларов в Китае”.

Слушание стало демонстрацией глубокого недовольства со стороны Демократической и Республиканской партий в отношении Meta, даже несмотря на то, что в последние месяцы компания в значительной степени оставалась вне поля зрения политиков.

Заседание начал представитель Республиканской партии, сенатор Джош Хоулли, который известен тем, что большую часть своей карьеры выступал против Facebook. Хоулли заявил, что могущественная компания Meta, являющаяся материнской организацией Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus VR и др., “отчаянно пыталась избежать проведения этих слушаний”.

Представляя Сару Уинн-Уильямс в качестве осведомительницы (она была единственным выступающим на заседании комитета), Холли подчеркнул, что она работала с руководством компании и напрямую с Марком Цукербергом, была частью этого самого руководства; компания пыталась судить ее, запретить говорить о работе в Meta, угрожала штрафом в размере $50 000 за каждое упоминание Facebook, даже если информация была правдой и изъять книгу “Careless people”, изданную в марте и ставшую бестселлером в списке The New York Times, с полок магазинов. В книге резко критикуется реакция Facebook на мировые общественно-политические события и усилия генерального директора Марка Цукерберга по цензуре от имени китайского правительства.

Обвинения осведомительницы

Сара Уинн-Уильямс сказала членам Подкомитета, что она работала в Facebook с 2011 года и что “на протяжении этих семи лет она видела, как руководители Meta неоднократно подрывали национальную безопасность США и предали американские ценности. Они делали это тайно, чтобы завоевать расположение Пекина и построить бизнес стоимостью 18 миллиардов долларов в Китае”; что во время ее работы руководители компании лгали “Конгрессу, акционерам, сотрудникам и американской общественности” о том, что они делали с Коммунистической партией Китая.

В своем выступлении Уильямс обвинила руководство Meta в том, что оно работало «рука об руку» с китайским правительством, чтобы цензурировать контент на своих платформах; что оно решило “предоставить Коммунистической партии Китая доступ к данным пользователей Meta, включая данные американцев” и у нее есть доказательства этого утверждения.

Согласно заявлению бывшей сотрудницы Meta, руководство компании “начало предлагать продукты и услуги в Китае еще в 2014 году”, а “модель искусственного интеллекта Meta — Llama — внесла значительный вклад в китайские достижения в области технологий искусственного интеллекта, таких как DeepSeek”.

“Секретная миссия Facebook по проникновению в Китай называлась «Проект Алдрин» (Project Aldrin) и была ограничена сотрудниками, которым было необходимо знать… Meta построила физический трубопровод, соединяющий США и Китай. Руководители Meta проигнорировали предупреждения о том, что это обеспечит бэкдор-доступ Коммунистической партии Китая, что позволит им перехватывать личные данные и личные сообщения американских граждан. Единственная причина, по которой Китай в настоящее время не имеет доступа к данным пользователей США через этот трубопровод, заключается в том, что вмешался Конгресс,” – заявила Уинн-Уильямс.

Она обвинила Meta в том, что компания “начала проводить брифинги для Коммунистической партии Китая еще в 2015 году. Эти брифинги были сосредоточены на критически важных новых технологиях, включая искусственный интеллект. Явная цель — помочь Китаю превзойти американские компании”.

Сара Уинн-Уильямс сообщила, что руководство Facebook использовал стратегию табачных компаний, чтобы избежать регулирования и повысить прибыль, несмотря на угрозы для безопасности пользователей.

“Я подала резолюцию акционеров с просьбой к совету директоров Meta расследовать ее деятельность в Китае. И я подала жалобы в SEC (Комиссию по ценным бумагам и биржам США) и Департамент юстиции… Я полагалась на их обязательство, данное в 2018 году, что они откажутся от своих прав на принудительный арбитраж. Несмотря на это публичное обязательство, они возбудили против меня дело на сотни миллионов долларов. Теперь у них есть законный запрет в отношении меня на разглашение информации, который заставляет меня молчать, даже когда Meta и их доверенные лица распространяют обо мне ложь. Этот запрет настолько обширен, что запрещает мне общаться с членами Конгресса. Этот запрет на разглашение информации был запрошен компанией, генеральный директор которой утверждает, что является поборником свободы слова,” – заявила Уильямс членам Подкомитета.

“Когда я работала в компании, он (Цукерберг) хотел, чтобы президент Китая дал имя его первому ребенку, он учил китайский,” – поделилась Уинн-Уильямс.

Отвечая на вопрос сенатора Хоулли о том, что бы она сказала Цукербергу, если бы он был на этом слушании, Уинн-Уильямс сказала: “У меня много вопросов к Марку Цукербергу. Он снова и снова доказывает, что его ответам нельзя верить. Он лгал членам конгресса, он лгал своим работникам и он лгал американцам. Поэтому я прошу этот Комитет привлечь его к ответственности.”

С 2018 года Цукерберг давал показания в Конгрессе восемь раз по целому ряду вопросов, и Хоули заявил, что не верит в правдивость его показаний Цукерберга во время этих выступлений. Он также усомнился в недавнем политическом повороте Цукерберга в сторону правой политики за последний год, заявив: «Я вообще не доверяю его последнему переосмыслению».

“Время сказать правду. Вы должны предстать перед Комитетом, принять клятву и ответить на вопросы. Хватит преследовать и запугивать информаторов. Предоставьте американцам правду. Мы будем ждать,” – завершил заседание Комитета своим обращением к главе Meta Марку Цукребергу сенатор Хоулли.

“Я обещаю вам, мисс Уинн-Уильямс, что это не конец, это только начало. Мы получим правду,” – пообещал он.

Расследование Сената и запрос сенатора от Айовы

А за неделю, 1 апреля, до этого заседания Подкомитета по преступности и борьбе с терроризмом, Подкомитет по расследованиям Сената США начал проверку усилий Meta Platforms по получению доступа на китайский рынок и запросил у компании документы. Сенатор Рон Джонсон, возглавляющий Постоянный подкомитет по расследованиям, вместе с сенатором Ричардом Блюменталем и сенатором Джошем Хоулли задали генеральному директору Meta Марку Цукербергу вопрос об обвинениях в том, что компания работала над созданием инструментов цензуры в интересах Коммунистической партии Китая в рамках ее попытки выйти на китайский рынок. Постоянный подкомитет сослался на книгу Уинн-Уильямс в ходе расследования в отношении Meta Platforms.

14 апреля сенатор от Айовы Чак Грассли, республиканец, занимающий пост председателя Судебного комитета Сената, написал письмо Цукербергу в связи с обвинениями в том, что компания пыталась заставить Уинн-Уильямс замолчать. Грассли потребовал Цукерберга предоставить ответы на свои вопросы, касающиеся выходных пособий, трудовых соглашений Meta и изменений их вординга; количества “запросов от сотрудников на раскрытие информации федеральным органам или Конгрессу” и количества расследований, инициированных SEC, не позднее 28 апреля, “чтобы Конгресс мог осуществлять объективный и независимый надзор за усилиями Meta по подавлению осведомителей, а также за обвинениями, выдвинутыми г-жой Уинн-Уильямс”.

Ответ Meta сенаторам и явиться ли Марк Цукерберг на заседание Комитета пока неизвестны. Однако очевидно, что если до 28 апреля не поступит ответов, Сенат будет принимать действия в отношении техгиганта и его руководителя.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

Руслан Гуржий, SlavicSac.com