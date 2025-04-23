США откажутся от синтетических красителей на нефтяной основе в продуктах питания

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) и Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) объявили о начале поэтапного отказа от использования синтетических пищевых красителей на нефтяной основе в национальной пищевой промышленности. Это решение принято в рамках государственной инициативы «Сделаем Америку здоровой снова» и направлено на улучшение общественного здоровья и усиление контроля над качеством продуктов питания.

FDA планирует ввести единый национальный стандарт и установить график перехода производителей от нефтехимических красителей к натуральным альтернативам. В ближайшие месяцы начнётся процесс отзыва разрешений на использование химинеских красителей и синтетических добавок.

Дополнительно FDA готовится разрешить использование четырёх новых натуральных красителей и ускорить рассмотрение других безопасных альтернатив.

Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что «на протяжении многих лет американцы потребляли продукты, содержащие нефтяные химикаты, не зная об этом. Эти соединения не приносят пользы и представляют угрозу для здоровья детей. Этому приходит конец. Мы восстанавливаем научный подход, здравый смысл и доверие общества».

Комиссар FDA доктор Марти Макари подчеркнул, что производители должны использовать натуральные красители в США так же, как это уже делают в Европе и Канаде. Он отметил, что на фоне роста числа случаев диабета, ожирения, депрессии и СДВГ среди детей рисковать здоровьем нации недопустимо.

В сотрудничестве с Национальными институтами здравоохранения США FDA расширит научные исследования в области питания, что позволит обоснованно “формировать пищевую политику и укрепить здоровье населения”.