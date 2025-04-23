Переговоры на высоком уровне по мирному урегулированию конфликта в Украине, запланированные на среду в Лондоне, были отменены после того, как государственный секретарь США Марко Рубио в последнюю минуту отказался от участия.

Как сообщили европейские дипломаты, решение США фактически поставило крест на встрече министров иностранных дел Украины, Великобритании, Франции и Германии, хотя контакты между сторонами продолжаются на более низком уровне. Вместо Рубио американскую делегацию теперь возглавит специальный посланник по Украине, генерал Кит Келлог, который направится в Москву для дальнейших консультаций.

Отказ Вашингтона от участия в переговорах произошёл на фоне напряжённости в Белом доме из-за отказа Киева рассматривать спорные предложения, предполагающие территориальные уступки России. По словам источника, знакомого с ходом подготовки переговоров, украинская сторона настаивает на полном прекращении огня до начала обсуждения любых других условий.

Дополнительную остроту ситуации придал утренний дроновый удар по украинскому городу Марганец: по данным официальных лиц в Киеве, российский беспилотник поразил автобус, в результате чего погибли девять человек и около пятидесяти получили ранения.

Ранее представители администрации США, включая бывшего президента Дональда Трампа, уже заявляли о возможности выхода из переговорного процесса, если стороны не достигнут прогресса. По информации источников, на встрече в Лондоне США планировали представить семипунктный план мирного урегулирования, включающий признание суверенитета России над Крымом. Однако накануне Владимир Зеленский категорически отверг такую возможность, после чего, по данным The New York Times, Марко Рубио принял решение отменить поездку в Великобританию.

В начале недели Трамп заявил, что Россия и Украина “могут заключить сделку на этой неделе”.

