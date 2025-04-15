В нью-йоркском районе Бруклин, где проживает немало русскоязычных иммигрантов и украинских беженцев, разгорелся скандал, который уже обсуждают по обе стороны Атлантики. В центре внимания — огромный портрет Владимира Путина, появившийся на витрине местной парикмахерской.

Владелец салона, судя по всему, решил привлечь внимание необычной акцией, превратив витрину своего бизнеса в политическое шоу. Однако эффект оказался противоположным: вместо потока клиентов он получил волну возмущения со стороны украинской диаспоры. Для многих этот портрет — не просто изображение, а символ боли, разрушенных судеб и утраченных жизней.

Одним из первых, кто публично высказался против происходящего, стал местный житель Влад Спектор. Он опубликовал видео с места событий, назвав происходящее откровенной провокацией в многонациональном районе, где бок о бок живут люди самых разных национальностей.

История быстро вышла за рамки соцсетей: группа активистов обратилась к городским властям с требованием убрать изображение. Однако столкнулись с юридическим тупиком — салон находится в частной собственности.

На кадрах, распространённых в интернете, видно, как один из иммигрантов, предположительно из Средней Азии, выходит из помещения, где расположен салон, и с агрессией реагирует на недовольство прохожих: оскорбляет их, угрожает, а затем театрально целует портрет Путина и кланяется ему.

Развязка наступила быстро. На место прибыли полицейские и, как видно на записи, вывели мужчину к машине скорой помощи — очевидно, из-за его неадекватного поведения. Сам портрет активисты позже заклеили бумагой, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship