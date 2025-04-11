Основатель финтех-компании обвинён в мошенничестве: вместо ИИ покупки оформляли сотрудники на Филиппинах

Бывший генеральный директор стартапа Nate, Inc. Альберт Санигер обвиняется в мошенничестве после того, как стало известно, что его компания, заявлявшая о применении передовых технологий искусственного интеллекта для автоматизации онлайн-покупок, фактически полагалась на ручной труд работников из Филиппин.

По данным следствия, Санигер сознательно вводил в заблуждение инвесторов, утверждая, что приложение Nate использует собственную технологию ИИ для оформления онлайн-заказов. Приложение якобы позволяло пользователям совершать покупки в один клик без прохождения стандартной процедуры оформления заказа — выбор размера, ввод данных и подтверждение — всё это, по словам Санигера, происходило автоматически благодаря ИИ.

Однако, как выяснилось, на деле процесс оформлялся вручную — сотни наёмных работников в колл-центре на Филиппинах обрабатывали заказы вручную, втайне имитируя работу ИИ. Реальный уровень автоматизации был близок к нулю, но Санигер скрывал это как от инвесторов, так и от большинства сотрудников, называя данные об автоматизации “торговой тайной”.

«Санигер, как утверждается, воспользовался ажиотажем вокруг ИИ, чтобы создать ложный образ инновационной компании. Это не только нанесло ущерб доверчивым инвесторам, но и подорвало доверие к настоящим технологическим прорывам», — заявил временно исполняющий обязанности федерального прокурора Мэттью Подольски.

В результате своей схемы Санигер сумел привлечь более $40 миллионов инвестиций от венчурных фондов. Он продолжал продвигать миф об ИИ даже тогда, когда в компании уже начали создавать примитивные “боты” для подмены ручного труда — вопреки его же собственным утверждениям, что такие технологии в Nate не применяются.