Администрация Дональда Трампа к шестимесячной годовщине второго срока объявила о масштабной инициативе по оздоровлению нации. Около 35% американской пищевой промышленности, включая таких гигантов, как Hershey и Consumer Brands, добровольно обязались отказаться от синтетических пищевых красителей. Эти компании контролируют более 90% рынка мороженого в США.

Министры сельского хозяйства Брук Роллинс и здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший сообщили, что к 2027 году большинство производителей мороженого полностью перейдут на натуральные ингредиенты. Роллинс поблагодарила фермеров и представителей молочной отрасли за поддержку инициативы.

К реформе присоединились такие бренды, как Steak & Shake, McCormick, PepsiCo и In-N-Out, объявившие об отказе от искусственных добавок. Крупные корпорации — Tyson Foods, Mars, Sam’s Club, Kraft-Heinz, Nestlé, General Mills и другие — начали переход к натуральным ингредиентам, особенно в продукции для детей и учебных заведений.

Программа получила поддержку среди родителей, врачей, диетологов и защитников прав потребителей. Инициатива открывает возможности для развития малого бизнеса, локального производства и экспорта, подтверждая стремление администрации Трампа к реальным реформам и повышению качества жизни.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship