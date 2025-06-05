США: Минздрав исключил COVID-вакцину для здоровых детей и беременных из календаря прививок — решение вызвало резкую критику

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший во вторник объявил, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) больше не рекомендуют рутинную вакцинацию от COVID-19 для здоровых детей и беременных женщин. Об этом он сообщил в видеоролике, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter).

«С сегодняшнего дня вакцина от COVID для здоровых детей и беременных женщин исключена из рекомендованного графика прививок CDC. Это здравый смысл и хорошая наука», — заявил Кеннеди, добавив, что это «ещё один шаг к выполнению обещания президента — сделать Америку снова здоровой».

Решение Кеннеди обошло традиционный процесс рекомендаций, при котором эксперты CDC обычно проводят подробную научную оценку перед внесением изменений в календарь прививок. По данным The Washington Post, такой подход вызвал обеспокоенность в научном сообществе.

Некоторые представители Демократической партии, включая сенатора Тэмми Дакуорт (Иллинойс), раскритиковали этот шаг как опасный. По их словам, он «лишает миллионы беременных женщин и детей доступа к вакцине и ставит под угрозу их здоровье».

Также стало известно, что на фоне изменения политики из CDC ушёл руководитель, курировавший рекомендации по COVID-вакцинам. Тем временем в Минздраве объявлено о назначении Паула М. Стэннард директором Управления по гражданским правам, которая будет консультировать Кеннеди по вопросам медицинской конфиденциальности, свободе совести и соблюдению гражданских прав.