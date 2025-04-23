Дональд Трамп раскритиковал заявление Зеленского о Крыме, назвав его препятствием на пути к мирным переговорам

Бывший президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского, назвав его заявление по Крыму «вредным для мирных переговоров с Россией». В интервью, опубликованном на первой полосе The Wall Street Journal, Зеленский заявил: «Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Нам не о чем говорить на эту тему».

Эти слова вызвали резкую реакцию Трампа, который подчеркнул, что подобные высказывания только отдаляют перспективу прекращения войны: «Крым был потерян много лет назад, при президенте Бараке Обаме, и уже давно не является предметом обсуждения». Он добавил: «Никто не требует от Зеленского признания Крыма российской территорией, но если он так хочет вернуть полуостров, почему за него не боролись одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?»

По словам Трампа, полуостров Крым на протяжении многих лет до «обамовской передачи» уже был стратегически важным объектом для России — в частности, благодаря размещенным там подводным базам. Он назвал заявление Зеленского «разжигающим» и «неуместным в такой критический момент», отметив, что «ему нечем хвастаться».

В то же время президент Украины Владимир Зеленский 22 апреля во время общения с журналистами вновь подтвердил позицию официального Киева относительно Крыма: «Украина не признаёт оккупацию Крыма со стороны страны-агрессора, Российской Федерации. Это нарушает нашу Конституцию и подрывает государственный суверенитет», — заявил он. По его словам, Крым является неотъемлемой частью украинской территории и принадлежит украинскому народу, а любые уступки в этом вопросе невозможны.

Причём Зеленский сослался на Декларацию США, которая осуждает аннексию Крыма Россией в 2014 году, рассматривая это как нарушение международного права и принципа неприкосновенности границ.

Трамп в свою очередь отметил, что не имеет ничего общего с Россией, но хочет «спасти в среднем пять тысяч российских и украинских солдат в неделю, которые гибнут без всякой причины». Он завершил свое заявление призывом к украинскому лидеру: «Мы очень близки к соглашению, но человек, у которого нет карт на руках, должен наконец это понять. Я с нетерпением жду возможности помочь и Украине, и России выйти из этого полного и абсолютного хаоса, который бы никогда не начался, если бы я был президентом».