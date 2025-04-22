В Москве скончался Зураб Церетели

Печальная новость потрясла культурный мир — в ночь на 22 апреля на 92-м году жизни не стало скульптора-монументалиста, автора более 5 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, фресок и мозаики Зураба Церетели, наибольшую известность получившего благодаря своим масштабным работам.

В своём эксклюзивном комментарии изданию “Славянский Сакраменто” внук художника Василий Церетели рассказал о последних днях жизни своего деда, выразив благодарность за многочисленные соболезнования и поддержку.

Художник скончался в своей мастерской в столичном районе Внуково, Новая Москва, ночью 22 апреля, примерно в 01:30. По словам его семьи, причиной смерти стала остановка сердца. Несмотря на тяжёлую и затяжную болезнь, мэтр не оставлял творчество: всего за неделю до трагедии он продолжал создавать новые работы, вдохновлённо рисовал, курировал проекты, проявляя поразительное упорство и преданность делу всей жизни.

Прощание с Церетели состоится 23 апреля в Храме Христа Спасителя в Москве, в реконструкции которого скульптор принимал активное участие в качестве художественного руководителя. Похороны пройдут 26 апреля в Тбилиси, на Дидубийском пантеоне, рядом с супругой — Инессой Андроникашвили.

Творческое наследие Церетели обширно и охватывает не только Россию и страны СНГ, но и разные уголки планеты. Он стал автором величественного монумента «Рождение Нового Света» — колоссальной скульптуры высотой около 110 метров, изображающей Христофора Колумба. Этот бронзовый гигант установлен в Пуэрто-Рико, где возвышается над Карибским морем, символизируя историческое пересечение континентов. Монумент, превышающий по высоте даже Статую Свободы, стал четвёртым по размеру в мире и был возведён при непосредственном участии Василия Церетели, прожившего на острове полтора года ради осуществления проекта.

Зураб Церетели немало сделал и для культурного диалога между Россией и США: он приложил руку к созданию советского посольства в Вашингтоне, реализуя идеи, объединяющие цивилизации через искусство.

Он получил признание и как общественный деятель: был послом доброй воли ЮНЕСКО, возглавлял Российскую академию художеств, руководил Московским музеем современного искусства и Галереей искусств.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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