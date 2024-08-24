22 августа в Одинцово, Московская область, средь дня была убита 30-летняя россиянка: ее тело со множеством ножевых ранений было обнаружено возле лифта на 11 этаже дома в луже крови, девушка была мертва. Как оказалось, она являлась невестой 32-летнего мужчины из США.

Как сообщается, когда соседи услышали шум и крики, они позвонили охране дома и попросили подняться на 11-й этаж. Выйдя из лифта, отреагировавшие на жалобу соседей охранники обнаружили мертвую девушку. Сразу же были вызваны полиция и медики, которые зафиксировали два ножевых ранения у жертвы: в руку и в сердце.

Жених из Америки скрылся с места происшествия. Однако позднее он был задержан в Турции, в ближайшее время он будет доставлен в Россию и помещен в СИЗО.

Пара собиралась пожениться 8 октября. Родственникам девушка рассказывала, что с будущим женихом познакомилась случайно, что он приехал из США, в России работал программистом. По неподтверждённым данным, у пары произошла ссора, причина которой пока не установлена. Среди версий — возможная отмена свадьбы и финансовые проблемы.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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