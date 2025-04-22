Украинские спецслужбы раскрыли очередную крупную схему хищений при закупке продуктов для армии. Следствие установило, что в 2022–2023 годах Министерство обороны закупало так называемые продуктовые наборы для Вооружённых Сил Украины. В каталог входило 409 наименований, но только около 10% из них составляли базовые продукты, такие как овощи, крупы, мясо и вода. Остальные — специи, ягоды, желатин и другие товары — почти не заказывались.

Цена набора рассчитывалась как средняя стоимость всех товаров из каталога. Это дало возможность поставщикам манипулировать ценами: они завышали стоимость востребованных продуктов и занижали цены на те, что редко использовались. В результате цена набора не вызывала подозрений, но, например, картофель продавался по очень высокой цене, а редкие продукты вроде вишни — почти даром.

Следствие выяснило, что только с августа по декабрь 2022 года две компании, принадлежащие одному владельцу, получили более 733 миллионов гривен незаконной прибыли ($18 млн). Часть этих денег была выведена под видом дивидендов и финансовой помощи. По данным правоохранителей, эти средства использовались для покупки отелей в Хорватии и другой недвижимости.

К схеме причастны бывший руководитель одного из департаментов Минобороны, владелец компаний-поставщиков, двое руководителей этих компаний и одно физическое лицо. Им инкриминируют присвоение имущества, покушение на присвоение и отмывание денег.

Сообщается, что чиновник Министерства обороны помогал реализации схемы, закрывая глаза на завышенные цены при подписании контрактов. После начала расследования и резонанса в СМИ, когда, например, стало известно о закупке яиц по 17 гривен за штуку, участники схемы снизили цены на 11 продуктов. Это помогло предотвратить хищение ещё почти 788 миллионов гривен.