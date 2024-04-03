США за две недели предупреждали Россию об угрозе теракта в “Крокусе”

По сведению издания, информацию о готовящемся теракте американские спецслужбы передали ФСБ 6 марта, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В начале марта США предупредили российские спецслужбы об угрозе совершения теракта в России и указали на концертный зал «Крокус Сити Холл» как потенциальную цель нападения.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По сведению издания, информацию о готовящемся теракте американские спецслужбы передали ФСБ 6 марта, за день до публикации посольством США в России сообщения о возможной угрозе теракта в Москве.

В том числе указывалось, что теракт может произойти во время концерта.

По словам одного из источников газеты, США также предупредили российские власти о возможной атаке на синагогу в Москве.

7 марта ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в московской синагоге.