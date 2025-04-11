Искусство, память и гордость наследия Зураба Церетели в Америке

В декабре 2024 года Василий Церетели, талантливый российский художник и скульптор, дал эксклюзивное интервью «Славянскому Сакраментo», которое стало откровением для ценителей искусства. Находясь в Нью-Йорке во время своего путешествия по Америке, он поделился вдохновляющими историями о своем великом деде, художнике-монументалисте, скульпторе Зурабе Церетели, чьи монументальные работы украсили и американскую землю.

«Рождение Нового Света» в Пуэрто-Рико

Одной из главных тем интервью стал монумент «Рождение Нового Света» — впечатляющая скульптура высотой 350 футов (около 110 метров), изображающая Христофора Колумба за штурвалом на фоне парусов кораблей «Нинья», «Пинта» и «Санта-Мария», пересекающие Атлантический океан. Эта скульптурная композиция из бронзы, созданная Зурабом Церетели, предназначалась в дар Америке в честь 500-летия путешествия Христофора Колумба в Новый Свет. Установлена в 2016 году в Пуэрто-Рико. Расположенный на частной территории в городе Аресибо монумент возвышается над Карибским морем.

Не каждый знает, что этот памятник выше знаменитой Статуи Свободы на целых 64 метра и занимает четвертое место среди самых высоких памятников мира. Василий Церетели с особым трепетом рассказал, как он лично участвовал в установке этой гигантской фигуры, прожив на острове полтора года. По его словам, скульптура стала возможной благодаря настойчивости его семьи и поддержке местного бизнесмена Хосе Гонсалеса, который предоставил свою собственную землю на берегу Карибского моря для её возведения.

Два памятника для двух миров

Зураб Церетели задумал создать два грандиозных монумента, отражающих величие открытия Америки. Первая статуя, «Рождение нового человека» (Nacimiento de un Hombre Nuevo), была установлена в испанской Севилье как подарок от города Москвы по случаю 500-летия прибытия Колумба в Карибское море в 1492 году. Это величественное творение высотой около 45 метров (примерно 148 футов) с фигурой Колумба высотой 32 метра (105 футов) стало самой высокой статуей в Испании, превзойдя знаменитую статую Христа Кристо-дель-Отеро в Паленсии.



Второй монумент – “Рождение Нового Света” – предназначался для Америки, однако, не найдя ему место в самих США, было решено установить его в Пуэрто-Рико – один из островов, который открыл Колумб во время своей второй экспедиции в Америку в 1493-1496 гг.

Однако установка скульптурной композиции оказалась непростой. Василий Церетели рассказал о многочисленных трудностях, с которыми столкнулась его семья: от политических и культурных противоречий до бюрократических преград и протестов местных активистов. Несмотря на все препятствия, чета Церетели не отступила.

Василий Церетели отметил, что творчество его именитого деда находит отклик далеко за пределами России. Помимо шести монументов, установленных в различных уголках США, множество произведений Зураба Церетели украшают частные коллекции американцев. Василий гордится тем, что его семья смогла пронести через годы и континенты дух искусства, который объединяет людей разных культур.

Как найти бронзового Колумба?

Если вы хотите найти грандиозный монумент на картах Google, лучше всего использовать название “Estatua de Colón” или указать адрес, типичный для Латинской Америки: F9RF+482, C. la Vía, Arecibo, 00612, Puerto Rico. В крайнем случае, можно найти песчаный пляж Playa Caracoles на острове Пуэрто-Рико и, оказавшись там, поднять взгляд вверх в сторону юга, повернувшись спиной к Карибскому морю.

В настоящее время доступ к памятнику ограничен, с парковой тоже есть сложности. Василий Церетели сказал, что местные жители всегда готовы помочь пройти к памятнику за дополнительную плату. На данный момент нет официальной информации о часах работы самой высокой статуи в Америке, поэтому проще всего разобраться на месте, если приехать в дневное время.

Бесценное наследие

Советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор и архитектор Зураб Церетели — личность очень известная и влиятельная в мире искусства.

“Он — человек мира, ведь его скульптуры расположены по всему свету! У него было множество выставок и наград в Америке. Он старается помогать всем художникам и объединять их,” — говорит его внук.

Его творчество всегда поражало своим масштабом и смелостью, неизменно вызывая восхищение и споры. С 1997 года маэстро возглавляет Российскую академию художеств, оставаясь не только хранителем традиций, но и воплощением креативности и таланта. Несмотря на недавно отпразднованное 91-летие и четыре раза перенесенный Covid-19, Зураб Церетели по-прежнему полон сил и энергии. Художник продолжает творить, рисовать, преподавать и создавать свои произведения. Последние десятки лет его мастерская расположена в Переделкино на территории Новой Москвы, где он воплощает свои замыслы в жизнь. Его монументальные произведения, созданные с целью увековечить величайшие моменты истории, стали настоящими символами эпохи, хотя иногда спорные.

Америка занимает особое место в его сердце. Хотя сам Зураб Церетели не планирует поездки в Штаты в ближайшее время, он всегда с трепетом вспоминает о времени, проведенном в Новом Свете. В 1978–1979 годах он был приглашен преподавать живопись в Государственном университете Нью-Йорка, в Брокпорте. За этот период он создал и подарил колледжу две скульптуры от имени народа СССР: «Прометей (Свет и знания всему миру)» и «Радость и счастье всем детям мира». Последняя работа, созданная в сотрудничестве с Фондом Джозефа П. Кеннеди-младшего, была посвящена Специальной Олимпиаде и Международному году ребенка.

Однако наиболее впечатляющим его вкладом в американскую культуру стал монумент «Слеза скорби» – символ поддержки и солидарности с американским народом. Ставший даром от России в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года, он был открыт в 2006 году в Байонне, Нью-Джерси.

Зураб Церетели также принимал участие в оформлении российского посольства в Вашингтоне, округ Колумбия. Его величественные эмалевые панели с видами столиц советских республик, старинных русских городов и гербами российских регионов украшают бальный зал дипмиссии.

Каждая работа Зураба Церетели – это диалог между странами и культурами, между временем и людьми. Его внук Василий с искренней любовью рассказывает о произведениях знаменитого деда, подчеркивая, что искусство способно вдохновлять и объединять, возводя мосты между Россией и Америкой.

Подробнее о процессе установки и трудностях, связанных с возведением монумента «Рождение Нового Света», о жизни и творчестве Зураба Церетели и его внука Василия Церетели в нашем эксклюзивном интервью.



Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship