В Вашингтоне прошло первое заседание рабочей группы по борьбе с антихристианской предвзятостью

В Министерстве юстиции США состоялось первое заседание Рабочей группы по искоренению “антикристианской предвзятости” в федеральных структурах. Группу создали по указу президента Дональда Трампа. Заседание провела генеральный прокурор Памела Бонди. В нём приняли участие члены правительства и христиане, которые, по их словам, столкнулись с дискриминацией со стороны администрации Джо Байдена из-за своих религиозных убеждений.

Один из выступающих, юрист Майкл Фэррис, рассказал, что церковь Cornerstone оказалась под расследованием Налоговой службы за якобы политическую активность. По его словам, это произошло из-за заявлений пастора, и церковь обвинили в нарушении «поправки Джонсона», запрещающей политические высказывания в религиозных организациях.

Проректор Университета Либерти Скотт Хикс сообщил, что его учебное заведение, а также Университет Гранд-Каньона были подвергнуты финансовым санкциям из-за своей христианской образовательной политики.

Бывший военнослужащий ВМС Фил Мендес рассказал, что его уволили за отказ от вакцинации по религиозным убеждениям. Министерство обороны не приняло его заявление на освобождение, несмотря на основания.

Кроме того, на заседании обсуждались случаи давления на сотрудников Госдепартамента, которые отказывались от вакцинации или выступали против гендерной политики. По словам госсекретаря Марко Рубио, одного из сотрудников обвинили в том, что он «хочет убить» пожилую мать посла только за свои религиозные взгляды.

Министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший рассказал, что католической клинике в Оклахоме пригрозили лишением федерального финансирования, если они не потушат постоянно горящую в часовне свечу. Также он упомянул новые правила, которые осложняют возможность для христиан становиться приёмными родителями.

Обсуждались случаи давления на учителей, уволенных за несогласие с гендерной идеологией, и на родителей, детей которых без их ведома начали воспринимать в школах как противоположный пол.

Генеральный прокурор Памела Бонди заявила, что при администрации Байдена произошли многочисленные случаи притеснения мирных христиан, и поблагодарила президента Трампа за создание группы, которая займётся “восстановлением справедливости”.

Рабочая группа продолжит расследовать подобные случаи и разработает меры по защите прав верующих американцев.