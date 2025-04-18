Украина и Соединенные Штаты подписали меморандум, который подтверждает намерение заключить соглашение о недрах. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

“Сегодня сделали шаг к совместному с США соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе наших команд и намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам”, – говорится в заявлении министра.

По словам Свириденко, соглашение откроет возможности для привлечения “значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов”.

“Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину. Впереди – финализация текста соглашения и его подписание. А дальше – ратификация парламентами”, – добавила она.

Меморандум был подписан онлайн. С американской стороны свою подпись под документом поставил министр финансов Скотт Бессент. Сделка вступит в силу после того, как ее ратифицируют парламенты стран.

Ранее Financial Times и Bloomberg опубликовали детали проекта нового договора о полезных ископаемых между США и Украиной.

В этот документ Вашингтон включил все природные ресурсы Украины, в том числе газ и нефть, а также всю инфраструктуру, связанную с эксплуатацией ископаемых.

В рамках договора Соединенные Штаты хотят контролировать все инвестиции и первыми получать от них прибыль до тех пор, пока страна не вернет свои деньги.

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