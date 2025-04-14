Трамп: Война между Россией и Украиной — это война Байдена, не моя

Бывший президент США Дональд Трамп вновь прокомментировал конфликт между Россией и Украиной, возложив ответственность за его начало на действующего главу Белого дома Джо Байдена. В заявлении Трамп подчеркнул, что во время его президентского срока война не началась бы, поскольку «Путин и все остальные уважали президента США».

«Я только что вернулся, и за четыре года моего правления не было никаких проблем с тем, чтобы предотвратить это. Я не имею никакого отношения к этой войне, но активно работаю над тем, чтобы остановить смерть и разрушения», — заявил Трамп.

Он также вновь выразил мнение, что президентские выборы 2020 года были фальсифицированы, и добавил, что если бы этого не произошло, «эта ужасная война никогда бы не началась».

Трамп раскритиковал действия украинского президента Владимира Зеленского и Байдена, назвав их «абсолютно ужасными» в контексте предотвращения конфликта. По его словам, существовало множество способов не допустить начала войны.

«Но это уже в прошлом. Сейчас нам нужно остановить её — и быстро. Это так печально!» — заключил он.

Между тем Россия продолжает атаковать украинские города. В частности, за последние несколько дней было совершено несколько нападений. Очередной удар по Украине привёл к десяткам погибших и раненых.

