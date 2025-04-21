Папа Франциск скончался утром в понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане — доме Святой Марфы.

О его смерти сообщил кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Римско-католической церкви:

«Дорогие братья и сестры, с глубокой печалью сообщаю, что сегодня в 7:35 утра Папа Франциск отошел к Отцу. Всю свою жизнь он посвятил служению Богу и Церкви. Он учил нас жить по Евангелию с верой, мужеством и любовью, особенно к бедным и нуждающимся».

Позже директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сообщил, что тело Папы Франциска, возможно, будет перенесено в собор Святого Петра утром в среду, 23 апреля, чтобы верующие могли проститься с ним.

Президент Дональд Трамп выразил соболезнования: «Да благословит его Бог и всех, кто его любил!»

Накануне своей смерти, в воскресенье утром, Папа Франциск кратко встретился с вице-президентом США Джей Ди Вансом. Ванс находился в Италии в выходные, где проводил встречи с итальянскими официальными лицами и праздновал Пасху со своей семьёй. Он принял католичество в 2019 году.

Пресс-служба Святого Престола сообщила, что встреча прошла в частном порядке и длилась несколько минут. Лидеры обменялись пасхальными поздравлениями.

В феврале Папа Франциск резко раскритиковал политику администрации Трампа, направленную на резкое усиление депортаций, назвав её причиной «серьёзного кризиса». Он также, по-видимому, прямо осудил высказывания Ванса, который утверждал, что католическая доктрина поддерживает подобные меры.

Ванс тогда заявил, что продолжит защищать свои взгляды. А во время воскресной встречи сказал Папе: «Я знаю, что вы плохо себя чувствуете, но рад видеть вас в лучшем состоянии. Я молюсь за вас каждый день».