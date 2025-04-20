США готовы признать Крым российским в рамках соглашения по Украине — СМИ

Соединённые Штаты готовы признать контроль России над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

На данный момент США официально признают Крым частью Украины. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчёркивал, что не согласится на передачу Крыма или какой-либо другой территории России в обмен на прекращение огня или заключение мирного соглашения.

Сообщения о готовности администрации Трампа признать Крым российским, вероятно, осложнят и без того хрупкие переговоры между Украиной и Россией по вопросу прекращения огня, пишет Reuters.

История аннексии Крыма

Крым стал объектом международного конфликта в 2014 году, когда после массовых протестов на Майдане и смены власти в Украине Россия ввела свои войска на полуостров. В марте того же года в Крыму был проведён спорный референдум, по итогам которого, как утверждают российские власти, большинство населения полуострова высказалось за вхождение в состав России.

Западные страны, включая США и Европейский союз, не признали результаты референдума, назвав его нарушением международного права и суверенитета Украины. В ответ на аннексию были введены санкции против России. Украина и большинство стран мира по-прежнему считают Крым временно оккупированной территорией.

Аннексия Крыма стала одной из ключевых причин ухудшения отношений между Россией и Западом и остаётся одной из самых острых тем в российско-украинском конфликте.