Американский посол в Украине Бриджит Бринк, назначенная на пост бывшим президентом Джо Байденом и занимавшая пост с мая 2022 года, досрочно уходит в отставку, об этом заявила в четверг, 9 апреля, представительница Госдепартамента.

“Посол Бринк была послом в посольстве на Украине в течение трех лет, во время войны в течение этих трех лет, выдающаяся работа, и мы желаем ей всего наилучшего,” — заявила на пресс-конференции представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

В течение всего срока на посту посла, Бринк последовательно выступала за оказание военной помощи США Киеву.

Уход Бринк, одной из самых высокопоставленных дипломатов, произошел в то время, когда администрация Трампа пытается завершить войну между Россией и Украиной, а Белый дом стремится заключить сделку по добыче полезных ископаемых.

Причиной такого решения, как пишет Financial Times, ссылаясь на источники, знакомых с ситуацией, стало ее несогласие с политикой администрации Дональда Трампа, и ухудшение рабочих отношений с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также издание пишет, что Белей дом оказывал давление на Бринк, ставя под сомнение ее готовность поддерживать стратегию 47-го президента в отношении Украины, которая очень отличается от политики бывшего президента Джо Байдена.

Reuters сообщает, что Бринк покидает пост по собственному желанию, а новым послом США в Украине может стать заместитель помощника госсекретаря по Восточной Европе Крис Смит, уже работавший в Киеве с 2022 по 2023 год.