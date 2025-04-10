Правительство РФ: США должны передать данные россиян, получавшие финансирование от USAID

В феврале, вскоре после того, как администрация Трампа решила ликвидировать Агентство США по международному развитию (USAID), созданное в при президенте – демократе Джоне Кеннеди 1961 году для надзора за программами помощи США по всему миру, Председатель Российской Думы Вячеслав Володин заявил, что американские власти должны передать РФ данные российских граждан, которые получали финансовую поддержку от USAID.

“Там (в USAID, прим “Славянский Сакраменто”) враги были. Будет Конгресс рассматривать [кто получал финансирование USAID], а нам надо запросить списки у Конгресса, кого финансировали в России. Если они признали вражеской эту организацию, пускай дадут нам списки, мы отдадим их в ФСБ,” – заявил Володин.

По его словам, “уехали релоканты в надежде, что их USAID будет финансировать там, за рубежом, а сейчас будут сидеть голодные, холодные. В надежде, что там опять им что‑то подадут. Никто не подаст.”

Володин считает, что единственная настоящая демократия осталась в России, а те граждане, которые получали финансирование из-за границы обязаны принести публичные извинения и покаяться на центральной площади Москвы. Среди российского правительства очень популярно мнение, что USAID способствовало проведению цветных революций, государственным переворотам в ряде стран, а также проводило исследования военного характера.

Вскоре после вступления на пост президента Дональд Трамп обвинил USAID в растрате огромных сумм налогоплательщиков на протяжении нескольких десятилетий и коррупции, это привело к значительному сокращению штата USAID — с более чем 10 тыс. сотрудников до менее чем 300 и прекращению многих программ, включая гуманитарные, агентства по всему миру.

Ранее Роберт Кеннеди-мл. обвинил USAID в госперевороте в Украине и назвал агентство витриной для ЦРУ.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship