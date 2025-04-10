По приглашению главного раввина Украины Моше Асмана в Киев прибыл пастор Марк Бернс — известный религиозный деятель США и “духовный советник” 45-го президента США Дональда Трампа. Визит Бернса имеет важное символическое и дипломатическое значение, учитывая его влияние в американских республиканских кругах.

Пастор Бернс посетил Бучу, Ирпень и Бородянку — города, пострадавшие от российской оккупации. Как отметил раввин Асман, поездка была организована для того, чтобы гость мог лично увидеть последствия военных преступлений и выслушать свидетельства очевидцев. По словам Асмана, увиденное глубоко потрясло Бернса: «Он не скрывал боли, возмущения и искреннего сочувствия».

В своих соцсетях пастор Бернс назвал Украину «маяком религиозной свободы», несмотря на ужасы войны. Он подчеркнул, что почти 700 религиозных объектов были преднамеренно уничтожены российской армией, а 20 тысяч украинских детей были похищены и вывезены в Россию.

«Эти солдаты на передовой не просят денег, они просят танки, самолёты и ПВО, чтобы защищать мирных жителей», — заявил Бернс. Он также напомнил, что именно президент Трамп первым отправил Украине противотанковые комплексы Javelin: «Президент Трамп — лучший друг невинного населения Украины. Он положит конец этой войне».

Раввин Асман выразил уверенность, что пастор Бернс донесёт услышанное и увиденное в Украине до самого сердца нового американского руководства.

Марк Бернс широко известен в США как проповедник из Южной Каролины. В 2016 году журнал Time назвал его «главным пастором Трампа». Он активно участвовал в кампании MAGA и представлял Трампа на его митингах, особенно в общинах чернокожих избирателей.

Несмотря на ряд скандалов в прошлом, в том числе с фальсификацией биографии, Бернс продолжает оставаться влиятельной фигурой в американской политике и религии. Дональд Трамп в 2022 году назвал его «человеком, который не подведёт», и выразил полную поддержку.

Следует отметить, что другой духовный советник Трампа, 63-летний Роберт Моррис, недавно оказался в центре обвинений, связанных с педофилией.