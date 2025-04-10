Губернатор Калифорнии призывает освободить от тарифов продукцию, произведенную в Калифорнии

На фоне продолжающегося тарифного противостояния, инициированного федеральной администрацией 2 апреля, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом поручил региональным органам власти развивать стратегическое сотрудничество с зарубежными экономиками.

“Калифорния лидирует в стране как штат № 1 по сельскому хозяйству и производству — и именно наши рабочие, семьи и фермеры больше всего потеряют от этого повышения налогов Трампом и торговой войны. Нашим международным партнерам: как пятая по величине экономика в мире, Золотой штат останется стабильным, надежным партнером для будущих поколений, независимо от турбулентности, исходящей из Вашингтона. Калифорния — это не Вашингтон, округ Колумбия,” – заявил Ньюсом.

Калифорния занимает лидирующие позиции по объёмам производства и аграрной деятельности, экспортируя товары на сумму свыше $183 миллиардов и является домом для большинства компаний из списка Fortune 500, опережая Техас, Флориду и все остальные штаты. Однако ее экономика в значительной степени зависят от торговли с Мексикой, Канадой и Китаем – более 40% импорта поступает из этих стран.

Калифорния остается № 1 в стране по числу новых предприятий, № 1 по доступу к венчурному финансированию, № 1 по производству, № 1 по высоким технологиям и № 1 по сельскому хозяйству.

Введение пошлин угрожает не только компаниям, но и тысячам мелких экспортёров, а также восстановлению инфраструктуры после разрушительных лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса. Повышенные тарифы на древесину, металл и стройматериалы могут затруднить восстановительные работы.

В рамках новой инициативы, власти Калифорнии намерены искать партнёрские форматы взаимодействия для поддержки рабочих мест; минимизировать последствия внешнеэкономических потрясений для местных бизнесов; обеспечить беспрепятственный доступ к жизненно важным ресурсам.

Офис губернатора делает акцент на том, что за годы его администрации, Калифорния подписала 38 соглашений с 28 странами — от климатического взаимодействия до торговли. Примечательно, что после таких заявлений местная газета San Francisco Chronicle назвала Ньюсома “реальным президентом США”, утверждая, что он исполняет функции, от которых уклоняется нынешняя федеральная власть.

Анализ, проведенный Йельской бюджетной лабораторией, показал, что тарифы, объявленные администрацией Трамп приведут к росту общей инфляции на 2,3% только в этом году и увеличению расходов среднестатистической американской семьи на $3800 долларов в год.

Утром 9 января президент США Дональд Трамп объявил, что введение пошлин в отношении 75 стран приостановлено на 90 дней. Это решение, возможно, немного снизит напряженность, воцарившуюся на всех финансовых рынках.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship