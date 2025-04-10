Трамп: лидеры других стран «целуют меня в зад», чтобы заключить торговые сделки с США

Дональд Трамп заявил, что во время его президентства лидеры иностранных государств «целуют его в зад», чтобы заключить торговые соглашения с США. Такое заявление он сделал на мероприятии по сбору средств для Национального комитета Республиканской партии в Вашингтоне, округ Колумбия.

«Я действительно считаю, что эта война с остальным миром — вовсе не война, потому что они все сами идут к нам. Япония прямо сейчас летит сюда. Они в самолёте, их много. Все — жёсткие переговорщики», — сказал сегодня президент на ужине Национального республиканского конгрессного комитета (NRCC) в Вашингтоне.

«Они мечтают заключить сделку», — добавил Трамп, фактически утверждая, что иностранные лидеры умоляют избежать пошлин: «Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю всё, что угодно, сэр».

США ввели пошлины на сотни миллиардов долларов китайских товаров, обвинив Китай в нечестной торговле. В ответ Пекин ввел ответные меры. Похожие действия касаются и других стран, включая Канаду, Мексику и Евросоюз.

По словам Трампа, именно благодаря тарифному давлению США добились выгодных условий. «Никто не хотел платить миллиарды в американскую казну. Пришлось соглашаться», — подчеркнул он.

Заявление уже вызвало критику за грубость, но Трамп продолжает делать ставку на образ жесткого переговорщика.