К такому выводу пришла бюджетная лаборатория Йельского университета, опубликовавшая свой отчет. Лаборатория посчитала и пришла к выводу, что в среднем семьям придется тратить больше примерно на $73 в неделю, $300 в месяц, что в годовом итоге выходит в $3800.

Уже неделю весь мир обсуждает новые тарифы, предложенные президентом Трампом — часть из них вступает в силу уже сегодня. Торговые партнеры начинают вводить ответные трефы, экономисты предупреждают о риске рецессии, а простые покупатели готовятся к росту цен.

Администрация заявила, что товары, попадающие под Соглашение США, Мексики и Канады (USMCA) не будут облагаться тарифом, т.е. большая часть продукции из Мексики и Канады освобождена от него. А вот фрукты, овощи и другие продукты из других стран будут стоить дороже, включая пшеницу, шоколад, кофе и др. Так что не исключено, что простой черной кофе из любимой кофейни скоро будет стоить не менее $10.

Между тем, согласно постам Трампа в Truth social и постам на страницах в соцсетях Белого дома, он убежден, что предпринимаемые им меры помогают возродить американскую промышленность и направлены на процветания американцев, которые, между тем, думают, что им делать в условиях роста инфляции и цен.