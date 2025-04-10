USCIS рассматривает посты пользователей в соцсетях при рассмотрении миграционных документов

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) объявила, что начала учитывать антисемитские высказывания и поведение заявителей при рассмотрении их обращений на иммиграционные документы. Это касается тех, кто хочет получить грин-карту, иностранных студентов, а также людей, связанных с учебными заведениями, замеченными в поддержке антисемитизма.

Указывается, что такая мера введена указом президента Дональда Трампа о борьбе с антисемитизмом и защите США от террористов, и что Департамент внутренней безопасности (DHS) будет строго применять законы, чтобы не пускать в страну людей, поддерживающих насилие, экстремизм и террористические организации вроде ХАМАС, «Хезболлы», «Исламского джихада» и др.

Новая мера означает, что теперь ведомство будет следить в том числе за постами в соцсетях, которые демонстрируют, что человек поддерживает антисемитские идеи или террористов – они будут считаться серьёзным минусом при рассмотрении его документов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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