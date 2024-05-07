С 2017 года Калифорния занимает 5-е место в мире по величине экономики. Золотой штат является центром современных технологий, IT- индустрии, туризма, кинематографа, сельского хозяйства и науки.

Этот успех обусловлен инновациями, развитой технологической базой, высоким уровнем образования, талантливыми специалистами и уникальными природными ресурсами. Кремниевая долина, в которой находится крупнейшие компании, среди которых Google, Apple, Meta, Cisco, Adobe, Nvidia, Chevron, Visa, является мировым центром высоких технологий.

«Калифорния продолжает превосходить свои возможности, опережая все крупнейшие страны мира, за исключением нескольких. И благодаря нашему беспрецедентному сочетанию инноваций, высшего образования, талантливой рабочей силы, разнообразных отраслей промышленности и беспрецедентных природных ресурсов мы продолжим добиваться таких же успехов в будущем», – сказал губернатор Гэвин Ньюсом.

Штат известен своими образовательными учреждениями, в том числе Калифорнийским университетом в Беркли, Стэнфордским университетом и Технологическим институтом, ежегодно выпускающих специалистов высокого уровня.

В Золотом штате находится множество предприятий легкой и тяжелой промышленности; сельское хозяйство занимает первое место по всей стране – более трети овощей и почти три четверти фруктов и орехов страны выращиваются в Калифорнии. Богатство и разнообразие природных ресурсов привлекают миллионы туристов, ежегодно посещающих национальные парки, горнолыжные курорты и живописные пляжи. Винодельня в долине Напа также являются популярным объектом посещения для путешественников, а вина ценятся во всем мире.

Калифорния остается одним из ключевых игроков в мировой экономике, и ее рост продолжается. По данным Бюро экономического анализа США, Золотой штат является 5-й по величине экономикой в ​​мире седьмой год подряд с номинальным ВВП почти в 3,9 триллиона долларов в 2023 году и темпами роста 6,1% по сравнению с предыдущим годом. В расчете на душу населения Калифорния является второй по величине экономикой в ​​мире.

США по-прежнему являются крупнейшей экономикой в ​​мире с номинальным ВВП более 27 триллионов долларов. По данным МВФ и Бюро экономического анализа США, Калифорния, Техас, Нью-Йорк и Флорида остались в двадцатке крупнейших экономик мира; Флорида была единственным штатом, который опустился на 19-е место, уступив Испании.

На пятки Калифорнии наступает Индия, находящаяся на шестом месте, ее ВВП обогнал ВВП Великобритании в 2021.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship