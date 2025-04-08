Большинство американцев готовятся к росту цен на широкий ассортимент потребительских товаров после решения президента Дональда Трампа ввести масштабные новые тарифы на импорт из большинства стран мира.

Прошло 11 недель с начала второго срока Дональда Трампа, и президент продолжает активно подписывать указания — уже 111 дней с момента инаугурации, значительно опережая своих предшественников. Он расширяет полномочия президентства, изменяя государственную политику и сокращая госаппарат, отмечает FOX.

Однако, несмотря на эти действия, его рейтинг одобрения среди американцев снижается. Согласно последним опросам, поддержка Трампа падает на фоне растущих проблем с экономикой и инфляцией. По данным опроса Reuters/Ipsos, его рейтинг одобрения составляет 43%, а неодобрения — 53%. В опросе Wall Street Journal результаты еще более отрицательные: 46% одобряют его действия, а 51% — нет.

Кроме того, действия Трампа в области внешней политики, такие как введение новых тарифов, вызвали торговую войну с основными торговыми партнерами США, что привело к падению рынков и увеличению опасений по поводу рецессии.

57% американцев выступают против новых тарифов, включая четверть республиканцев. 52% поддерживают мнение Трампа о том, что торговые партнеры США используют страну в своих интересах. При этом половина опрошенных считает, что краткосрочные неудобства от новых тарифов помогут укрепить США в долгосрочной перспективе, пишет Reuters, ссылаясь на свежий опрос населения.

Как свидетельствую опросы Gallup, Трамп — самый непопулярный президент за последние 70 лет.