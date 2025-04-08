Александр Овечкин, российский хоккеист, стал самым результативным игроком в истории НХЛ, обогнав Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах. Его историческое достижение состоялось в матче “Вашингтон Кэпиталз” против “Нью-Йорк Айлендерс” 6 апреля 2025 года. Овечкин также установил рекорд, забив 30-й гол в 18-м сезоне подряд, что стало лучшим результатом в НХЛ. Он продолжает побивать рекорды, став первым игроком с 13 сезонами, в которых забивал 40 и более голов.

Овечкин, капитан “Кэпиталз”, был выбран на драфте НХЛ 2004 года и дебютировал в 2005 году. За свою карьеру он завоевал множество наград, включая Кубок Стэнли в 2018 году. Его фирменный кистевой бросок стал легендой НХЛ.

Овечкин, капитан “Кэпиталс”, забил свой 30-й гол в 18-м сезоне подряд, установив новый рекорд НХЛ, и обогнал Майка Гартнера, который достиг этого в 17 сезонах из 19, в матче с “Детройт Ред Уингс” 9 апреля 2024 года. Два матча спустя, 15 октября 2024 года, он стал 60-м игроком в истории НХЛ, набравшим 700 передач, и шестым, кто достиг отметки в 700 голов и 700 передач.

После достижения рекорда Гретцки поздравил Овечкина, а посольство России в США выразило гордость за вклад спортсмена в развитие хоккея. Президент России Владимир Путин также поздравил Овечкина, подчеркнув значимость этого достижения для российского и мирового хоккея.

Президент РФ Владимир Путин также поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с его историческим рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, опубликовав сообщение на сайте Кремля:

«Поздравляю Вас с выдающимся рекордом. Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. В Вашей насыщенной спортивной карьере — победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в историю отечественного хоккея. Без сомнения, нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами.»

Овечкин обещал не останавливаться на достигнутом и продолжать стремиться к новым вершинам.

Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве, Россия. Он женат на Анастасии Шубской с 2016 года. Стоит отметить, что хоккеист не является гражданином США.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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