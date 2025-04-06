Самый богатый человек мира Илон Маск выступил с критикой новой тарифной политики Дональда Трампа, которая вызвала волну беспокойства на фондовых рынках и обвалила капитализацию компаний на миллиарды долларов. Потери самого Маска, по оценкам, составили около 11 миллиардов долларов.

После того как на прошлой неделе бывший президент США объявил о введении масштабных тарифов почти на всех торговых партнёров страны, Маск призвал к полной отмене пошлин в торговле между США и Европой.

«В идеале, как мне кажется, и Европа, и США должны стремиться к нулевым тарифам. Это фактически создало бы зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой», — заявил Маск во время встречи с лидером итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини.

Кроме того, на своей платформе X миллиардер подверг резкой критике одного из главных торговых советников Белого дома Питера Наварро, который активно защищал спорные тарифные меры Трампа в телеэфирах на фоне обвала фондового рынка.