В 2025 году жители и гости Сан-Франциско смогут бесплатно насладиться экспозициями ведущих культурных учреждений города. Многие музеи регулярно организуют дни бесплатного входа, делая искусство и знания доступными для всех.

Каждый месяц музеи Сан-Франциско предоставляют уникальную возможность познакомиться с богатейшими коллекциями без финансовых затрат. Это отличный способ расширить кругозор, вдохновиться шедеврами мировой культуры и провести время с пользой.

Благодаря специальным программам, таким как Discover & Go, владельцы библиотечных карт могут получить бесплатные билеты в ведущие музеи города, включая California Academy of Sciences, Asian Art Museum и San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA).

Чтобы посещение музея прошло комфортно, рекомендуется заранее уточнить даты бесплатных дней и условия входа. В некоторых случаях может потребоваться предварительная регистрация, особенно для лекций, экскурсий и интерактивных выставок. Посещение музея в утренние часы поможет избежать больших очередей и насладиться экспонатами в более спокойной атмосфере.

Семьи с детьми могут выбрать дни, когда музеи проводят специальные программы с мастер-классами и интерактивными зонами. Например, SFMOMA и Музей африканской диаспоры регулярно организуют мероприятия для юных посетителей, делая искусство увлекательным и доступным для всех возрастов.

Бесплатные дни в популярных музеях Сан-Франциско в 2025 году

1. Музей азиатского искусства (Asian Art Museum)

📅 Бесплатно: Первое воскресенье месяца, с 10:00 до 17:00 (кроме праздников)

🗓 Даты: 5 января, 2 февраля, 2 марта, 6 апреля, 4 мая, 1 июня, 6 июля, 3 августа, 7 сентября, 5 октября, 2 ноября, 7 декабря

2. Музей Легиона Чести (Legion of Honor)

📅 Бесплатно: Первый вторник месяца

🗓 Даты: 7 января, 4 февраля, 4 марта, 1 апреля, 6 мая, 3 июня, 1 июля, 5 августа, 2 сентября, 7 октября, 4 ноября, 2 декабря

3. Музей де Янга (de Young Museum)

📅 Бесплатно: Первый вторник месяца

🗓 Даты: 7 января, 4 февраля, 4 марта, 1 апреля, 6 мая, 3 июня, 1 июля, 5 августа, 2 сентября, 7 октября, 4 ноября, 2 декабря

4. SFMOMA – Музей современного искусства Сан-Франциско

📅 Бесплатно: Первый четверг месяца для жителей залива (с 12:00 до 20:00)

🗓 Даты: 2 января, 6 февраля, 6 марта, 3 апреля, 1 мая, 5 июня, 3 июля, 7 августа, 4 сентября, 2 октября, 6 ноября, 4 декабря

5. Музей ремесел и дизайна (Museum of Craft and Design)

📅 Бесплатно: Каждую среду (система “плати сколько хочешь”)

🗓 Даты: 8, 15, 22, 29 января; 5, 12, 19, 26 февраля; 5, 12, 19, 26 марта и далее

6. Музей африканской диаспоры (MoAD)

📅 Бесплатно: Каждую вторую субботу месяца

🗓 Даты: 11 января, 8 февраля, 8 марта, 12 апреля, 10 мая, 14 июня, 12 июля, 9 августа, 13 сентября, 11 октября, 8 ноября, 13 декабря

7. Музей истории Сан-Франциско (San Francisco History Museum)

📅 Бесплатно: Каждую последнюю субботу месяца

🗓 Даты: 25 января, 22 февраля, 29 марта, 26 апреля, 31 мая, 28 июня, 26 июля, 30 августа, 27 сентября, 25 октября, 29 ноября, 27 декабря

8. Exploratorium – Музей науки и инноваций

📅 Бесплатно: Первый понедельник месяца для местных жителей

🗓 Даты: 6 января, 3 февраля, 3 марта, 7 апреля, 5 мая, 2 июня, 7 июля, 4 августа, 1 сентября, 6 октября, 3 ноября, 1 декабря

9. Еврейский музей современного искусства (The Contemporary Jewish Museum)

📅 Бесплатно: Каждый четверг с 17:00 до 20:00

🗓 Даты: Еженедельно

При планировании маршрута стоит учитывать не только даты бесплатных дней, но и расположение музеев. Многие из них находятся в живописных районах, где можно совместить посещение экспозиций с прогулкой. Например, после визита в музей в районе Золотых Ворот можно насладиться прогулкой по Golden Gate Park, а после экскурсии в Exploratorium полюбоваться видом на залив.

Бесплатные музейные дни — это отличная возможность для всех, кто хочет окунуться в мир искусства, науки и истории, не задумываясь о бюджете. Спланируйте свой визит заранее, откройте для себя культурные богатства Сан-Франциско и получите незабываемые впечатления!

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

