В телефонном интервью NBC News в воскресенье, 30 марта, президент Дональд Трамп заявил о возможности стать президентом на третий срок.

“Многие хотят, чтобы я это сделал,” — сказал Трамп. “Но, я имею в виду, я в основном говорю им, что нам предстоит долгий путь, вы знаете, еще очень рано для администрации.” Когда его попросили пояснить, он ответил, что «не шутит». “Но я не шучу — еще слишком рано об этом думать,” — заявил президент.

На вопрос журналистов, были ли ему представлены планы, позволяющие ему баллотироваться на третий срок, Трамп сказал: “Есть методы, с помощью которых вы могли бы это сделать.”

Позже на борту Air Force One от Флориды до Вашингтона он пояснил репортерам: “У меня было больше людей, которые просили меня остаться на третий срок, что в некотором смысле является четвертым сроком, потому что другие выборы, выборы 2020 года, были полностью сфальсифицированы”. Тогда победу на выборах одержал Джо Байден. Следовательно, если он вновь решит баллотироваться через три года и победит, это можно будет считать уже четвертым сроком его правления.

Однако он не зацикливается на этом, поскольку лишь недавно вступил во второй президентский срок — 20 января.

Трамп также признался, что испытывает неловкость из-за своего «второго срока», подразумевая, что фактически этот период президентства принадлежал Джо Байдену.

В настоящее время, согласно 22-я поправке, “Ни одно лицо не может быть избрано на должность президента более двух раз”. Поправка была добавлена к Конституции в 1951 году после того, как президент Франклин Д. Рузвельт был избран четыре раза подряд.

Внести изменения в Конституцию – процесс крайне сложный: нужно либо получить поддержку двух третей Конгресса, либо согласие двух третей штатов на созыв конституционного конвента. В обоих случаях поправки должны быть ратифицированы 75% штатов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship