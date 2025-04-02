На прошлой неделе несколько крупных американских СМИ сообщили, что, в соответствии с указом президента Дональда Трампа, подписанным в январе, Департамент внутренней безопасности (DHS) приостановил обработку заявок на получение грин-карт от людей, которые получили статус беженца или убежище в США, чтобы провести более тщательную проверку заявителей.

25 февраля со ссылкой на представителя DHS агентство CBS News сообщило, что Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) поручила своим сотрудникам провести дополнительную проверку иммигрантов, которым было предоставлено убежище и которые подали документы на получение грин-карты.

“USCIS временно приостанавливает рассмотрение некоторых заявлений на изменение статуса до завершения дополнительных проверок и проверок для выявления потенциального мошенничества, угроз общественной или национальной безопасности в соответствии с приказами Трампа,” – говорится в заявлении DHS, в котором не было уточнено, какие именно заявления попали под приостановку и как долго будет проходить проверка.

В своем заявлении DHS прямо ставит под сомнение качество процедуры проверки иммигрантов, проводимых во время работы администрации Байдена.

Эта пауза означает, что дела беженцев и тех, кому было предоставлено убежище в США, т.е. заявители смогли доказать, что в стране гражданства им угрожает опасность, будут проверяться дополнительно к процессу, который уже был проведен, прежде чем они прибыли в Америку.

Трамп уже предпринимал аналогичные шаги в свой предыдущий президентский срок в 2016-2020 гг., когда USCIS было поручено самым тщательным образом проверять каждое заявление, что нарушило работу агентства.

В январе администрация 47-го президента приостановила прием иммиграционных заявлений, поданных иммигрантами из Украины и Латинской Америки, которые прибыли в США по гуманитарному паролю.

Ранее сообщалось, что согласно инициативе Трампа США продали 1 000 “золотых виз” (аналог EB-5 виз).



Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship