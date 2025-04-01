В ночь на 31 марта на железнодорожной станции «Молодечно» сотрудники таможенной службы задержали гражданина США при осуществлении пограничного контроля.

В отношении задержанного органы пограничной службы возбудили административный процесс по факту незаконного пересечения Государственной границы Республики Беларусь.

По данным предварительного разбирательства, 24 марта иностранный гражданин дважды пытался въехать в страну: утром через пункт пропуска «Каменный Лог» (Мядининкай) и вечером через погранпереход «Бенякони» (Шальчининкай). Однако при прохождении контроля он не смог подтвердить наличие достаточных финансовых средств для пребывания в Беларуси и последующего выезда, из-за чего ему было отказано во въезде.

После привлечения к административной ответственности нарушитель будет депортирован в Литовскую Республику. Имя нарушителя не сообщается.