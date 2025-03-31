Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал ликвидацию Департамента образования “превышением полномочий”

После подписания Дональдом Трампом указа о ликвидации Департамента образования США в этот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выразил несогласие с этим решением президента. В своем заявлении он назвал указ президента “превышением полномочий”, которое должно быть немедленно отклонено другими ветвями власти. Ньюсом подчеркнул, что такие действия со стороны исполнительной власти ставят под угрозу демократические принципы, в частности, баланс властей.

«Это превышением полномочий должно быть немедленно отвергнуто равноправной ветвью власти. Или Конгресс тоже был упразднен этим же распоряжением?» – сказал Гэвин Ньюсом в своем коротком заявлении.

Ньюсом не скрывает своего возмущения по поводу указа Трампа ликвидировать ключевые структуры департамента, хотя, как заявил 47-й президент, департамент не будет упразднен полностью, некоторые функции будут переданы другим ведомствам, при этом департамент продолжит выполнять “критически важные функции”, такие, как соблюдение законов о гражданских правах и контроль за студенческими кредитами.

Расформирование Департамента образования невозможно без соответствующего акта Конгресса, который учредил ведомство в 1979 году во время президентства Джимми Картера, чтобы «укрепить федеральную приверженность обеспечению доступа к равным образовательным возможностям для каждого человека», согласно заявлению о миссии агентства. Республиканцы уже заявили, что внесут законопроект для достижения этой цели.

Согласно Офису законодательного аналитика, в 2024-25 учебном году федеральное финансирование составило около 6% (или $8 млрд) финансирования школ Калифорнии, начиная от детских садов по 12-й класс. Эти средства, в частности, уходят на образование для учащихся из неблагополучных районов и учащихся с ограниченными возможностями.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship