Вышел трейлер нового фильма с ДиКаприо, снимавшегося в Сакраменто 

Недавно вышел трейлер фильма “One Battle After Another”, в котором можно заметить знакомые локации Сакраменто. Режиссёр Пол Томас Андерсон выбрал для съёмок улицы центра города, район Railyards и супермаркет La Superior Market на Northgate Blvd. Премьера фильма запланирована на 26 сентября 2025 года.

В проекте приняли участие Леонардо ДиКаприо, Тейяна Тейлор, Бенисио Дель Торо и Шон Пенн, а сама работа над картиной проходила в Сакраменто в начале прошлого года.

Городская комиссия по кинопроизводству сотрудничала с Warner Bros. Pictures, обеспечивая поддержку на всех этапах съёмок: власти помогли с организацией парковок, перекрытием дорог и обеспечением безопасности.

“Привлечение таких масштабных проектов доказывает, что Сакраменто становится всё более привлекательным местом для кинопроизводства,” — заявила комиссар по киноиндустрии города Дженнифер Уэст. Она отметила, что это не только популяризирует местные достопримечательности, но и приносит экономическую выгоду.

Съёмочный процесс продлился 16 дней и принес в бюджет города более $5,3 миллиона.

Ранее губернатор Калифорнии объявил о новой поддержке местной киноиндустрии, что должно привлечь больше актёров в столицу штата и, возможно, увеличить количество съёмок по всему региону.

«Одна битва за другой» — сатирический чёрный комедийный боевик, продюсируемый, написанный и режиссируемый Полом Томасом Андерсоном. В фильме снимаются Леонардо ДиКаприо, Шон Пенн, Бенисио дель Торо, Регина Холл, Теяна Тейлор и Чейз Инфинити. По сообщениям, фильм основан на романе Томаса Пинчона 1990 года «Винленд». Премьера фильма намечена на 26 сентября 2025 года, его выпустит Warner Bros. Pictures.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship