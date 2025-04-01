Ньюсом увеличивает бюджет на налоговые льготы для киноиндустрии до $750 млн

На прошлой неделе губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом приехал в Лос-Анджелес на встречу с легендарным редактором журнала Vogue Анной Винтур на мероприятие Vogue World Hollywood. Ньюсом воспользовался случаем, чтобы подчеркнуть важность креативной экономики штата и представить налоговые льготы для кино и телевидения.

Губернатор, выступая перед гостями заявил, что Калифорния всегда была и остается мировой столицей развлечений, подчеркнув, что кино и мода неразрывно связаны.

“Калифорния — мировая столица развлечений, и мы стремимся оставаться таковыми. Мода и кино идут рука об руку, помогая выражать характеры, запечатлевать эпохи во времени и отражать культурные движения. Для нас большая честь приветствовать Vogue World Hollywood в Золотом штате, чтобы помочь нам продемонстрировать креативную экономику Калифорнии и тысячи талантливых работников и предприятий, которые ее поддерживают”, — заявил он.

Анна Винтур, в свою очередь, рассказала, что Калифорнию ждет Vogue World в октябре: “Vogue World: Hollywood будет однодневным шоу с огромным составом моделей и актеров, танцоров, музыкантов и сюрпризов, и оно представит великолепные костюмы из фильмов рядом с блестящими модными коллекциями… Смешивая моду с искусством и культурой в центре города и собирая средства на благое дело, Vogue World стал показом на подиуме как призывом к объединению, способом привлечь внимание огромной мировой аудитории, повысить осведомленность и озвучить безошибочную ноту позитива, креативности и надежды.”

Калифорния уже много лет стимулирует развитие киноиндустрии с помощью налоговых льгот. С 2009 года Программа налогового кредита для кино и телевидения принесла экономике штата более $26 миллиардов, поддержав почти 200 тысяч рабочих мест. Однако спрос на эти льготы значительно превышает доступные ресурсы.

Из-за нехватки финансирования между 2020 и 2024 годами многие проекты были вынуждены покинуть штат, из-за чего Калифорния потеряла 71% предполагаемых доходов. В условиях растущей конкуренции со стороны других регионов США и зарубежных стран Калифорния теряет миллиарды долларов и тысячи рабочих мест.

Ньюсом предлагает радикально изменить ситуацию, увеличив бюджет программы с $330 миллионов до $750 миллионов в год, что, по его мнению, сделает Золотой штат одним из ведущих регионов по объему поддержки кинопроизводства и поможет вернуть утраченные проекты.

Креативная индустрия всегда была одной из ключевых опор экономики штата. Сегодня она обеспечивает 220 тысяч рабочих мест, что составляет четверть всех творческих профессий в США. Средняя зарплата в этом секторе достигает $160 тысяч в год, что на 50% выше среднего дохода по Калифорнии.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship