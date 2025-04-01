С 20 марта в Сан-Франциско действует новая система контроля за соблюдением скорости

С 20 марта в Сан-Франциско вступила в силу новая система контроля за соблюдением скорости на дорогах города – на улицах города будут установлены камеры, отлеживающие скорость передвижения автомобилей. Установка камер на ключевых участках улиц стала возможной благодаря закону AB 645, цель которого – повышение безопасности и снижение количества аварий, связанных с превышением скорости.

Кроме Сан-Франциско законопроект уполномочивает также города Лос-Анджелес, Сан-Хосе, Окленд, Глендейл и Лонг-Бич установить системы безопасности скорости до 1 января 2032 года.

Программа предназначена для районов с высоким уровнем аварийности, особенно вблизи школ и в «коридорах безопасности», определенных на основе данных о столкновениях. Система будет работать на 33 локациях, включая Фултон Стрит, Линкольн Уэй, Геари Бульвар и других местах, где чаще всего происходят аварии из-за высокой скорости.

Камеры будут отслеживать скорость автомобилей и в течение 60 дней с начала действия программы за первое нарушение в пределах на 11–15 миль в час от установленной законом нормы, будет выдаваться предупреждение. Уведомления о нарушениях будут отправлены по почте зарегистрированному владельцу транспортного средства, превысившего скорость, в течение двух недель с момента нарушения.

Штрафы за нарушение скоростного режима варьируются в зависимости от степени превышения лимита: от $50 до 500. Например, если водитель превысит скорость на 11-15 миль в час (18-24 км/ч), штраф составит $50, а за превышение на 26 миль в час (42 км/ч) – $200. Для тех, кто нарушает правила на скорости 100 миль в час (160 км/ч) и выше, сумма штрафа может достичь $500. Для жителей с низким доходом предусмотрены скидки.

Водители должны помнить, что нарушение правил может не только привести к штрафам, но и поставить под угрозу их безопасность и безопасность других участников движения.

Ранее сообщалось, что камеры считывания номерных знаков в Сан-Франциско привели к снижению преступлений.



Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship