Продолжая борьбу с глобальным потеплением Калифорния запускает спутниковый проект по отслеживанию утечек метана, который должен помочь замедлить наихудшие последствия загрязняющих веществ, наносящие вред здоровью и окружающей среде.

Об этом заявил губернатор Гэвин Ньюсом 21 марта на своем первом выступлении в качестве сопредседателя климатической коалиции America Is All In.

Подчеркивается, что новая программа стартует на фоне действий федеральных властей, ослабляющих существующие экологические нормы. Агентство по охране окружающей среды США пересматривает ключевые нормы, ограничивающие выбросы парниковых газов, что вызывает обеспокоенность ученых и защитников природы.

Использование спутниковых датчиков позволит в реальном времени выявлять источники выбросов, которые ранее оставались незамеченными. Благодаря полученной информации власти смогут оперативно устранять утечки и сотрудничать с предприятиями для предотвращения дальнейшего загрязнения.

Метан — это прозрачный, не имеющий запаха газ, выделяемый свалками, нефтегазовыми операциями, животноводческими объектами, а также природными источниками, такими как водно-болотные угодья. Это основной загрязнитель, который в 80 раз сильнее углекислого газа. Контроль утечек метана помогает ускорить усилия штата по защите окружающей среды.

Губернатор Ньюсом подчеркнул, что штат продолжит защищать экологические достижения, несмотря на федеральные решения, отметив, что инвестиции в передовые технологии дают возможность более эффективно контролировать выбросы, а значит, обеспечивать безопасность жителей и сохранять чистоту воздуха.

Напомним, что крупнейшая авария на газовом хранилище Ализо-Каньон возле Портер-Ранч, Калифорния, стала крупнейшей утечкой метана в истории США. С 23 октября 2015 года по 11 февраля 2016 года в атмосферу выбросили более 100 000 тонн метана, что вызвало проблемы со здоровьем у местных жителей, эвакуацию тысяч людей и введение режима ЧС. Сообщалось о запахе “тухлых яиц”, маслянистом тумане и респираторных симптомах. В результате расследования SoCalGas согласилась выплатить до $1,8 млрд в рамках урегулирования судебных исков.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship