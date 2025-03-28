Иммиграционный адвокат из Сан-Хосе (Калифорния) экстрадирована из Кыргызстана по обвинению в мошенничестве с визами

Иммиграционный адвокат Даньхун «Джин» Чен, также известная как Мария София Тейлор, была экстрадирована из Кыргызстана в США и предстанет перед федеральным судом в Сан-Хосе. Это первая экстрадиция из Кыргызстана в США по федеральным уголовным обвинениям.

Чен, 60-летняя бывшая жительница Атертона (Калифорния), и её бывший супруг и бизнес-партнёр Цзяньюнь «Тони» Е (Jianyun “Tony” Ye) были обвинены в мошенничестве с визами и связанных с этим преступлениях. Они использовали программу инвестиционных виз EB-5 для незаконного получения иммиграционных привилегий более чем для 100 иностранных инвесторов. В 2021 году Е признал свою вину и был приговорён к 12 месяцам тюрьмы.

В 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала против Чен гражданский иск, обвиняя её в незаконном привлечении инвестиций и других нарушениях. Сразу после этого Чен покинула США и скрывалась до момента ареста в Кыргызстане по запросу американских властей.

По данным следствия, Чен возглавляла юридическую фирму в Сан-Хосе, которая специализировалась на иммиграционном праве. Как заявляется, она подделывала документы для Службы гражданства и иммиграции США (USCIS), включая фальсификацию подписей и предоставление ложных сведений о квалификации заявителей по программе EB-5.

Программа EB-5 позволяет иностранцам получить грин-карту, инвестируя $500 000 в регионы с низким уровнем занятости или $1 000 000 в другие районы. Адвокатская фирма Чен способствовала вложению около $52 млн в такие проекты. Однако, как утверждает обвинение, Чен подделывала документы, скрывая истинное владение инвестиционными центрами, и препятствовала расследованию SEC и ФБР, давая указания уничтожать улики и предоставлять ложные показания.

Чен предъявлены обвинения по 14 пунктам, включая мошенничество с визами, воспрепятствование правосудию и кражу личных данных. В случае признания вины ей грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в $250 000 за каждое нарушение, а также дополнительное наказание за отягчающие обстоятельства.

Расследование проводилось ФБР и Комиссией по ценным бумагам США, при содействии правоохранительных органов Кыргызстана.