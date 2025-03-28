31 марта в восьми штатах США отмечают День Сесара Чавеса – дату, посвящённую выдающемуся защитнику прав трудящихся. В этих регионах он является официальным выходным, при этом, уже 28 марта некоторые государственные служащие и сотрудники различных организаций получают дополнительный день отдыха.

Сесар Чавес посвятил свою жизнь улучшению условий труда сельскохозяйственных рабочих. Соосновав Объединение фермерских трудящихся (United Farm Workers, UFW), он добивался справедливых зарплат и уважения к труду фермеров, используя мирные акции, забастовки и бойкоты.

Праздник официально признан в Калифорнии, Аризоне, Колорадо, Техасе, Нью-Мексико, Юте, Неваде и Вашингтоне. В этих местах проходят памятные церемонии, образовательные мероприятия и волонтёрские инициативы, посвящённые наследию правозащитника. Однако в остальной части страны этот день остаётся практически неизвестным, а 28 марта для большинства американцев – обычный будний день.

Тем не менее, фраза Чавеса «Sí, se puede» («Да, мы можем») продолжает вдохновлять активистов и напоминать о значимости борьбы за равные права. Этот день – повод задуматься о социальной справедливости и силе коллективного единства.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship