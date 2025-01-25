Трамп посетил Калифорнию, раскритиковал власти, но обещал помочь 

Около трех дня по местному времени в Калифорнию прилетел президент Дональд Трамп в рамках национального тура по восстановлению после стихийных бедствий. В поездке его сопровождала первая леди Мелания Трамп. На взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Лос-Анджелеса Трампа встречал губернатор штата Гэвин Ньюсом.

“Спасибо, президент Трамп, за то, что приехали в Лос-Анджелес и поддержали жителей Калифорнии, пострадавших от этих пожаров, которые опустошили наши сообщества. Я с нетерпением жду возможности работать вместе, чтобы помочь Южной Калифорнии восстановиться и начать новую главу,” — сказал Ньюсом, обращаясь к президенту у трапа самолёта.

Общаясь с журналистами после рукопожатия с Ньюсомом, Трамп сказал: “Я ценю, что губернатор вышел и встретился со мной”. Гэвин Ньюсом является ярым критиком Дональда Трампа, который в ответ называет губернатора Калифорнии “Ньюскам” (“Newscum”).

Трамп посетил престижный район Пасифик-Палисейдс, один из наиболее пострадавших районов Южной Калифорнии, где, в основном, сгорели дома знаменитостей и обеспеченных американцев. Обходя обугленные руины домов, он сказал, что он был ошеломлен разрушениями и поклялся сотрудничать с местными властями, чтобы помочь жертвам.

Практически полностью разрушен городок Алтадена, в котором традиционно проживали черные сообщества, Трамп не посетил, несмотря на призыв сделать это от сенатора-республиканки Джуди Чу.

По предварительным оценкам, для восстановления Лос-Анджелеса после пожаров потребуется не менее $250 млн.

“Мы должны работать вместе, чтобы это действительно провернуть,” — сказал Трамп во время встречи с официальными лицами Лос-Анджелеса. “Я не думаю, что вы можете понять, насколько это… разрушительно, пока не увидите это. Это невероятно. Все сгорело.”

В пожарной станции №69 президент провел встречу с общественными лидерами и политиками, на которой губернатор Ньюсом не присутствовал. На встрече были сенаторы Калифорнии Адам Б. Шифф и Алекс Падилла, мэр Лос-Анджелеса Карен Басс – она по правую руку от первой леди. Она поблагодарила Трампа за визит и согласилась с тем, что восстановительные работы нужно начинать незамедлительно.

Трамп раскритиковал действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами, обвинив демократов в их возникновении, и за недостаточное управление лесами и неправильное управление водными ресурсами. Он объявил, что подпишет указ об “открытии насосов и клапанов на севере”.

Специалисты по управлению водными ресурсами и эксперты заявили, что города Южной Калифорнии не испытывают нехватки воды, отметив, что водохранилища региона достигли рекордно высокого уровня после обильных поставок в 2023 и 2024 годах.

Во время пресс-конференции Трамп сказал, что его собственный дом в Беверли-Хиллз не пострадал от пожара, однако выразил возмущение по поводу нехватки воды в гидрантах и пожаловался на ограничение потребления воды в Калифорнии, которое затрагивает и его дом, где действует норма около 38 галлонов в сутки.

На встрече он потребовал от властей Калифорнии разрешить жителям самостоятельно приступать к расчистке своих сгоревших домов и прилегающих участков; выразил недовольство деятельностью страховых компаний, отметив, что они остаются важным элементом для защиты недвижимости, и раскритиковал власти штата за то, что они не приложили достаточных усилий для сохранения страховых компаний в Калифорнии.

В ходе встречи Трамп неоднократно перебивал мэра Карен Басс, настаивая на том, чтобы город и округа ускорили выдачу всех разрешительных документов, необходимых для пострадавших собственников. Басс отметила, что открытие районов для владельцев недвижимости будет возможно только после того, как безопасность на этих территориях будет полностью гарантирована.

В конце встречи президент заверил, что будет внимательно следить за развитием ситуации в Южной Калифорнии и подчеркнул готовность дать разрешение федеральным ведомствам на любые необходимые восстановительные работы, чтобы они начались как можно скорее.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

Руслан Гуржий, SlavicSac.com