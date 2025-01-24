С начала января нового года Южная Калифорния борется с несколькими крупными лесными пожарами, вызвавшими значительные разрушения, эвакуации и человеческие жертвы.

7 января в агломерации Лос-Анджелеса и прилегающих районах начались интенсивные лесные пожары, усугубленные чрезвычайно сухой погодой, отсутствием дождей в этом сезоне и сильными ветрами Санта-Ана; губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение.

По состоянию на 24 января в результате пожаров погибло 28 человек, выгорело более 85 кв.миль (135 кв.км) жилых и природных территорий (220 тысяч квадратных метров).

В рамках первого национального тура по восстановлению после стихийных бедствий президент Дональд Трамп в пятницу днем приедет в Калифорнию, чтобы осмотреть ущерб от лесных пожаров. Утром он был в северной Каролине для оценки ущерба после урагана Хелен в октябре. Ожидается, что потом он отправится в Неваду.

Выступая в пятницу утром на Южной лужайке Белого дома, Трамп сказал следующее о своем визите в Калифорнию:

“Затем мы отправимся в Лос-Анджелес и посмотрим на пожар, который можно было бы потушить, если бы они пустили воду, но они не пустили воду,” — сказал он журналистам. “И они до сих пор этого не сделали, по какой-то причине. Так что, я думаю, у нас будет очень интересное время.”

“И мы также хотим, чтобы они спустили воду. Если бы они спустили воду, у них не было бы проблем. Если бы они спустили воду, когда я им сказал — потому что я сказал им сделать это семь лет назад — если бы они это сделали, у вас не было бы тех проблем, которые у вас были. У вас могло бы быть — у вас даже не могло бы быть пожара.”

Перед визитом Трампа в Калифорнию Белый дом опубликовал список участников чрезвычайного брифинг по пожарам в Лос-Анджелесе, в котором не оказалось губернатора штата Гэвин Ньюсом, которого президент называет “Ньюскум”.

Также Трамп угрожает прекратить федеральную помощь Калифорнии, которая традиционно голосовала за кандидата от демократов, в связи с чем ряд политиков, включая губернатора Ньюсома, призывают его не политизировать человеческую трагедию.

В своем заявлении сенатор-республиканка Джуди Чу, представляющая Пасадену и являющаяся одним из нескольких членов Конгресса Калифорнии, которые посетят брифинг по ликвидации последствий пожара в пятницу с Трампом, сказала, что она благодарна президенту за то, что он приедет в Лос-Анджелес, чтобы стать свидетелем разрушений, и предложила ему посетить не только богатый прибрежный район Пасифик-Палисейдс, но и исторические черные общины Пасадены и Альтадены:

“Я буду продолжать настаивать на том, чтобы он нашел время, чтобы увидеть наш район и послушать выживших и спасателей там…,” — сказала Джуди Чу. “Мы никогда не должны играть в политику, задерживая или лишая людей помощи, необходимой для продолжения лечения, восстановления и восстановления после стихийных бедствий.”

Хотя в тушении самых разрушительных пожаров, Palisades Fire и Eaton Fire, очевиден прогресс и они сдерживаются пожарными, в регионе не перестают возникать новые: 22 января в районе озера Кастаик, примерно в 80 километрах к северу от Лос-Анджелеса, вспыхнул очередной пожар «Хьюз» (Hughes Fire, локализован на 56%. По состоянию на полдень пятницы) Этот район известен тем, что там находится парк аттракционов SixFlags. Более 30 000 человек получили распоряжения об обязательной эвакуации, а еще 23 000 — предупреждения о возможной эвакуации. Шоссе №5 было открыто для транспорта.

Дым от Hughes Fire ощущается до северной части округа Лос-Анджелес и на северо-востоке округа Вентура, а также в Палмдейле и Ланкастере.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

Руслан Гуржий, SlavicSac.com