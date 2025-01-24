Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил об углублении военного сотрудничества с США. В следующем месяце планируется встреча главы Белого дома с Исибой, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что намерен вновь вступить в контакт с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.



Напомним, что глава Белого дома встречался с ним во время своего первого президентского срока.

В ходе недавних слушаний по утверждению кандидатуры Марка Рубио на пост госсекретаря вскоре вступивший в должность глава Госдепартамента признал, однако, что тогдашние усилия Вашингтона не позволили достичь прочного соглашения о прекращении ядерной программы Пхеньяна, по-прежнему заявляющего о стремлении создать атомную бомбу для противодействия угрозам со стороны США и их союзников, включая Южную Корею.



«Я был очень близок к заключению соглашения. Я бы заключил сделку с Путиным по этому вопросу, денуклеаризации… Но у нас были плохие выборы, которые прервали этот (процесс)», – сказал Трамп.



Пит Хегсет, номинированный президентом на пост главы Пентагона, недавно назвал Северную Корею «ядерной державой». Министерство обороны Южной Кореи заявило, что статус Северной Кореи как ядерной державы «не может быть признан» и что оно готово сотрудничать с США в вопросе о денуклеаризации.



За несколько дней до инаугурации Трампа Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности.



Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подчеркивает значение отношений с США для обеспечения региональной стабильности.



«Поскольку баланс сил в регионе претерпевает исторические изменения, мы должны еще больше углубить сотрудничество Японии и США», — заявил Исиба, выступая в пятницу в японском парламенте. – Японо-американское лидерство необходимо для укрепления свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона путем создания многоуровневых сетей безопасности, включая Японию-США-Австралию-Индию, Японию-США-Южную Корею и Японию-США-Филиппины. На предстоящем саммите Япония-США я намерен поделиться с президентом Трампом соображениями по вопросам безопасности и экономики в регионе», – добавил Исиба.



Японские СМИ сообщили, что встреча Трампа и Исибы может состояться уже в следующем месяце, скорее всего – в США.



Глава японского технологического инвестиционного гиганта SoftBank Масаеси Сон присутствовал на инаугурации Трампа. Позднее президент объявил, что SoftBank возглавит проект стоимостью 500 миллиардов долларов по созданию инфраструктуры ИИ в США вместе с Oracle и OpenAI.



Официальный Сеул заявил в пятницу, что Северная Корея, возможно, готовится отправить дополнительные войска для участия в развязанной Россией войне против Украины.



«Поскольку прошло четыре месяца с момента отправки войск для российско-украинской войны, и было много жертв и пленных, (Северная Корея) подозревается в ускорении принятия последующих мер и подготовке к дополнительной отправке войск», — говорится в заявлении южнокорейского военного руководства.



Ранее в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двое северокорейских солдат были захвачены в Курской области. Это первый случай, когда Украина взяла в плен северокорейских военнослужащих.



По оценкам Украины и западных стран, Пхеньян уже направил примерно 11000 военнослужащих для поддержки российских войск в западную часть Курской области. По данным официального Киева, свыше 3000 из них погибли или получили ранения.