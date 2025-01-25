Соответствующие указы президент подписал в первый день своего второго президентского срока, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Власти США сообщили об официальном переименовании Мексиканского залива в Американский. Ранее с таким предложением выступил президент Дональд Трамп.

Министерство внутренних дел «объявляет о реализации реставраций названий, которые чтят наследие американского величия», сказано в пресс-релизе ведомства, опубликованном в пятницу.

Теперь Соединенные Штаты будут считать официальным названием Мексиканского залива, определяющего всю южную береговую линию США, Американским заливом. Министерство подчеркнуло, что «залив был важнейшей артерией для торговли, производства энергии и морской промышленности Америки». Называя его «краеугольным камнем роста страны», ведомство отмечает, что директива о переименования призвана подтвердить центральное значение залива для Соединенных Штатов.

Также ведомство сообщило о вступлении в силу еще одной директивы Трампа о переименовании американских топонимов. Гора Денали, являющаяся самой высокой вершиной Северной Америки, теперь в США носит официальное название Мак-Кинли.

Пик, расположенный на Аляске, официально носил это имя с 1917 года. Бывший президент-демократ Барак Обама в 2015 году переименовал Мак-Кинли в Денали, встав на сторону жителей Аляски и положив конец десятилетним спорам о названии.

Трамп объявил о намерении вернуть название в прошлом месяце, напомнив об экс-президенте Уильяме Мак-Кинли, убитом в 1901 году. В честь него позже гора и получила свое название.

«Они забрали его имя у горы Мак-Кинли, — сказал Трамп 22 декабря. — Он был великим президентом». Трамп пообещал, что его администрация «вернет название горе Мак-Кинли, потому что, по моему мнению, он этого заслуживает».

Министерство внутренних дел в пресс-релизе называет инициативу Барака Обамы «оскорблением жизни президента Мак-Кинли, его достижений и его жертвы».