В Калифорнии введено чрезвычайное положение в связи с пожарами

Территория площадью более 1180 гектаров охвачена огнем, пишет VOA.

Президент Джо Байден, находящийся в Лос-Анджелесе (он прибыл в калифорнийскую столицу для запланированного объявления о новых национальных памятниках), заявил, что регулярно получает брифинги о пожаре в районе Пасифик-Палисейдс. Огонь охватил территорию площадью более 1180 гектаров, уничтожив дома и вынудив 30 тысяч жителей эвакуироваться.



Президент Байден заявил о готовности предоставить «любую необходимую федеральную помощь».

Вице-президент Камала Харрис, у которой есть дом в Калифорнии, сказала, что молится за «калифорнийцев, которые эвакуировались».

«Мы с президентом Байденом стремимся к тому, чтобы ни одному населенному пункту не пришлось справляться с этой бедой в одиночку. Мы уже мобилизовали федеральные ресурсы, чтобы помочь в тушении пожаров, – говорится в заявлении Харрис, опубликованном ее офисом в среду. – FEMA также быстро одобрило грант на помощь в борьбе с пожарами, чтобы помочь штату возместить безотлагательные расходы на тушение пожаров».



Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате чрезвычайное положение.

Избранный президент Дональд Трамп подверг Ньюсома критике, осудив его политику в вопросе о сохранении и использовании водных ресурсов.



«Он отказался подписать… декларацию о восстановлении водных ресурсов, которая позволила бы миллионам галлонов воды от избытка дождей и таяния снега на севере ежедневно поступать во многие районы Калифорнии, включая те, которые сейчас горят практически апокалиптическим образом», – заявил Трамп.



Пожар начался, когда на район обрушились сезонные ветры Санта-Ана, способные перерасти в сильнейшую за последнее десятилетие бурю. Скорость порывов ветра может достичь 100 миль (160 км) в час.



«Это выглядит весьма и весьма тревожно, – говорит метеоролог Дэниел Суэйн. – И то, что происходит сейчас, – это только начало, потому что погодные условия станут намного хуже».

Из-за огромной дымовой завесы, стоящей над всем Лос-Анджелесом, были отменены мероприятия по всему району, включая премьеру нового фильма «Неудержимый» с участием Дженнифер Лопес.



Пожары – привычная часть жизни на Западе США. Но специалисты утверждают, что к изменению погодных условий приводят антропогенные климатические изменения.



В Южной Калифорнии два десятилетия стояла засуха, за которой последовали два исключительно влажных года, вызвавших бурный рост растительности, в результате чего в регионе скопилось много топлива, готового загореться.



Ньюсом сообщил, что на месте работает более 1400 пожарных, и еще сотни находятся на пути к месту бедствия.



Американские СМИ сообщили, что среди нескольких раненых в Палисейдс есть один пожарный.

Второй пожар, получивший название Eaton Fire, вспыхнул примерно в 30 милях (50 км) от города Альтадена, недалеко от Пасадены, и за несколько часов увеличился в размерах с 200 акров до 1000 акров (400 га), сообщает Cal Fire.



По словам пожарных, в Силмаре, в долине Сан-Фернандо (к северо-западу от Лос-Анджелеса), начался третий пожар, получивший название Hurst Fire, из-за которого пришлось эвакуировать жителей близлежащих районов. По данным Cal Fire, площадь пожара Hurst выросла до 500 акров (202 гектара) со 100 акров (40 гектаров) ранее.



Более 220000 домов и предприятий в округе Лос-Анджелес остались без электричества в конце вторника, свидетельствуют данные сайта PowerOutage.us.



Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс сообщила, что ожидается усиление бури.



«Экстремальное поведение огня… продолжает мешать тушению пожара Палисейдс», а порывы ветра до 60 миль (95 км) в час, как ожидается, будут продолжаться до четверга, отмечается в последнем сообщении пожарной службы Лос-Анджелеса.