Русский центр в Сан-Франциско поддерживает Украину

Славянский фестиваль в Сан-Франциско: праздник культуры и поддержка Украины.

В начале мае в Русском центре в Сан-Франциско пройдет двухдневный Славянский фестиваль, на котором гости независимо от того, есть ли у них славянские корни или нет, смогут насладиться славянскими традициями и культурой, песнями, плясками и едой.

Как заявляют организаторы фестиваля, средства от продажи билетов пойдут на гуманитарную помощь Украине и восстановление исторического здания Русского центра.

Двери фестиваля откроются в пятницу вечером 2 мая в 5:00 PM, с местным диджеем и танцами с 9:00 PM до 12:30 AM. В субботу, 3 мая, фестиваль будет работать с 11:00 AM до 10:00 PM. Стоимость билета для взрослых — $15 долларов, для пенсионеров и студентов до 25 лет — $10. Для детей до 13 лет вход бесплатный.

На празднике будут представлены более 20 выступлений, в том числе народные танцы, вокальные и инструментальные номера номера, гости услышат балканскую музыку, польских и болгарских танцоров и много всего интересного. Помимо концертных номеров, на фестивале также пройдут мастер-классы, выставки ремесел и кулинарные дегустации.

Особое внимание на фестивале будет уделено традиционным восточнославянским блюдам – борщу, пельменям, блинам, а также уникальным десертам и даже экзотическим сортам водки -, которые можно будет попробовать на месте. Все средства, собранные от продажи еды и напитков, будут направлены на поддержку Украины.

Для детей на фестивале будет организована специальная зона, где они смогут участвовать в играх, им сделают аквагрим или сплетут косички.

В рамках фестиваля также будут представлены работы ремесленных мастеров, а гости смогут приобрести уникальные сувениры и изделия ручной работы. Всё сделано с любовью и заботой, чтобы поддержать не только культурное наследие славянских народов, но и помочь тем, кто в данный момент переживает трудные времена.

Билеты на фестиваль лучше всего приобрести заранее.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship