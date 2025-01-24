По официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли 28 человек. Почти 1600 строений повреждены или разрушены, сообщает VOA.

Президент Дональд Трамп в пятницу посещает пострадавшие от пожаров западные районы Калифорнии. Это первая рабочая поездка президента с момента его возвращения в Белый дом.

Ранее Трамп заявил, что администрация Байдена не оказала достаточной помощи Северной Каролине в преодолении последствий урагана «Хелен», в сентябре минувшего года обрушившегося на западные районы штата.

Администрация Байдена тогда отвергла критику в свой адрес.

Выступая в преддверии президентских выборов, Трамп обещал восстановить каждый дом, разрушенный штормом, и преодолеть бюрократические препоны.

Он подверг резкой критике реакцию чиновников-демократов на лесные пожары в Лос-Анджелесе, вызвавшие широкомасштабные разрушения.

В прозвучавшем в среду интервью телеканалу Fox News Трамп также критиковал действия губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и других официальных лиц штата.

Трамп посетит Лос-Анджелес в условиях, когда региону угрожают три крупномасштабных пожара.

Напомним, что пожары начались 7 января. К настоящему моменту они привели к гибели 28 человек. По оценкам официальных лиц, повреждено или полностью разрушено почти 16000 строений.

На большей части территории Южной Калифорнии действует предупреждение о чрезвычайной опасности пожаров из-за сильных сухих ветров.