В самом расцвете лет трагически оборвалась жизнь 37-летнего Дмитрия Сербенюка, уроженца села Верхний Вербеж Ивано-Франковской области. Дмитрий погиб в штате Кентукки, став жертвой вооружённого нападения на заправочной станции. Эта трагедия оставила пятерых детей без любящего отца и стала тяжёлым испытанием для всей его семьи.

На GoFundMe, организованном Ольгой Наконечной, говорится, что Дмитрий Сербенюк “был человеком, который ради семьи готов был преодолеть любые трудности”. В Америке он работал, чтобы обеспечить достойное будущее своим детям. Его родные и близкие говорят о нем как его как трудолюбивом, добром и самоотверженном человеке, “для которого семья всегда стояла на первом месте”.

Жизнь Дмитрия трагически оборвалась в результате вооруженного нападения на него на заправочной станции на Пембрук-Оук-Гроув-роуд в Кентукки.

После трагедии семья Дмитрия столкнулась с ещё одним вызовом — финансовым. Они хотят вернуть его тело на родину, чтобы достойно проводить в последний путь. Однако расходы на репатриацию составляют $13 733, а в случае невозможности перевозки семья рассматривает кремацию, которая обойдётся в $7 678. Для семьи, потерявшей единственного кормильца, обе суммы неподъемные.

Поэтому семья просит помочь им собрать деньги, необходимые для покрытия расходов, связанных с перевозкой тела или кремацией.

Каждый неравнодушный человек может внести свою лепту, чтобы помочь семье Дмитрия в тяжелое для них время, сделала пожертвование на GoFundMe или распространив информацию о сборе.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship