Губернатор Калифорнии выделяет $2,5 млрд для восстановления округа Лос-Анджелес

В четверг, 23 января, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал законопроект о выделении 2,5 миллиардов долларов для восстановления округа Лос-Анджелес после разрушительных пожаров. Эти средства направлены на ускорение ликвидации последствий катастрофы, помощь пострадавшим и восстановление инфраструктуры.

Финансирование охватывает широкий спектр мер, включая эвакуацию жителей, предоставление временного жилья, уборку обломков и проведение оценки рисков, таких как угроза селевых потоков. Особое внимание уделено ускорению восстановления жилья: выделены средства на упрощение процедур получения разрешений на строительство.

Департамент жилищного строительства и развития общин выделяет $4 млн пострадавшим местным органам власти для предоставления дополнительных ресурсов для проверки планирования и инспекции зданий с целью ускорения выдачи разрешений на строительство в период восстановления.

Один миллион долларов выделен на восстановление поврежденных пожаром школьных учреждений. Финансирование будет направлено на техническую помощь пострадавшим местным образовательным учреждениям (Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса, Объединенный школьный округ Пасадены, пострадавшие чартерные школы).

Также губернатор Ньюсом подписал ряд указов, направленных на защиту пострадавших, которые подразумевают налоговые льготы, запрет на выселение арендаторов, защиту от незаконного повышения цен на жильё и материалы, а также предотвращение спекуляций с недвижимостью. Были приняты меры для ускорения предоставления временного жилья, включая использование мобильных домов и временных построек.

Жители и предприниматели, пострадавшие от пожаров, могут подать заявку на помощь через эту форму и по телефону 800-621-3362 или через приложение FEMA. Поддержка доступна на 40 языках, а дополнительная информация представлена на сайте Ca.gov/LAfires.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship